- 18.12.25
- 12:05
Google запускає нову модель Gemini 3 Flash, яка у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro
10:47 18.12.2025
Компанія Google анонсувала нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи, ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту. Вона стане моделлю за замовчуванням у додатку Gemini, замінюючи версію 2.5 Flash, а також буде інтегрована у режим ШІ пошуку Google.
Модель підтримує рівень міркування Gemini 3 Pro і видає результати з мінімальною затримкою, завдяки чому підходить як для повсякденних задач користувачів, так і для складних агентних сценаріїв у бізнесі та розробці.
За даними Google, Gemini 3 Flash демонструє високу продуктивність на бенчмарках на кшталт GPQA Diamond (90,4%) та Humanity's Last Exam (33,7% без інструментів), випереджаючи попередню Gemini 2.5 Pro та досягаючи результатів, порівнюваних із Gemini 3 Pro, зокрема 81,2% на MMMU Pro.
Водночас модель використовує в середньому на 30% менше токенів для повсякденних завдань, а також вона у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro згідно з даними бенчмарку Artificial Analysis. При цьому ціна Gemini 3 Flash складає $0,50 за 1 млн вхідних токенів і $3 за 1 млн вихідних токенів.
Мультимодальні можливості нової моделі можуть аналізувати відео, зображення та інші типи контенту, перетворюючи їх на практичні плани або готові прототипи застосунків, зокрема за голосовими інструкціями.
Gemini 3 Flash також отримала розширені можливості режиму ШІ в пошуку Google. Зазначається, що тепер він враховує всі нюанси складних запитів, комбінуючи поглиблене міркування з миттєвими діями: користувач отримує структуровані, візуально зручні відповіді з актуальною локальною інформацією та корисними посиланнями.
Модель Gemini 3 Flash вже почала розповсюджуватись для всіх користувачів додатка Gemini, а також вона розгортається як стандарт режиму ШІ у пошуку Google.
Крім цього, новинка доступна для розробників через Gemini API в Google AI Studio, Gemini CLI та нову платформу для агентних рішень Google Antigravity, а також для корпоративних клієнтів у Vertex AI та Gemini Enterprise.
