Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google запускає нову модель Gemini 3 Flash, яка у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro

10:47 18.12.2025 |

Новини IT

Компанія Google анонсувала нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи, ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту. Вона стане моделлю за замовчуванням у додатку Gemini, замінюючи версію 2.5 Flash, а також буде інтегрована у режим ШІ пошуку Google.

Модель підтримує рівень міркування Gemini 3 Pro і видає результати з мінімальною затримкою, завдяки чому підходить як для повсякденних задач користувачів, так і для складних агентних сценаріїв у бізнесі та розробці.​

За даними Google, Gemini 3 Flash демонструє високу продуктивність на бенчмарках на кшталт GPQA Diamond (90,4%) та Humanity's Last Exam (33,7% без інструментів), випереджаючи попередню Gemini 2.5 Pro та досягаючи результатів, порівнюваних із Gemini 3 Pro, зокрема 81,2% на MMMU Pro.

Водночас модель використовує в середньому на 30% менше токенів для повсякденних завдань, а також вона у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro згідно з даними бенчмарку Artificial Analysis. При цьому ціна Gemini 3 Flash складає $0,50 за 1 млн вхідних токенів і $3 за 1 млн вихідних токенів.​


Google запускає нову модель Gemini 3 Flash, яка у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro

Мультимодальні можливості нової моделі можуть аналізувати відео, зображення та інші типи контенту, перетворюючи їх на практичні плани або готові прототипи застосунків, зокрема за голосовими інструкціями.​

Gemini 3 Flash також отримала розширені можливості режиму ШІ в пошуку Google. Зазначається, що тепер він враховує всі нюанси складних запитів, комбінуючи поглиблене міркування з миттєвими діями: користувач отримує структуровані, візуально зручні відповіді з актуальною локальною інформацією та корисними посиланнями.

Модель Gemini 3 Flash вже почала розповсюджуватись для всіх користувачів додатка Gemini, а також вона розгортається як стандарт режиму ШІ у пошуку Google.

Крім цього, новинка доступна для розробників через Gemini API в Google AI Studio, Gemini CLI та нову платформу для агентних рішень Google Antigravity, а також для корпоративних клієнтів у Vertex AI та Gemini Enterprise.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес