Золото і срібло знову побили рекорд вартості

Золото у вівторок оновило історичний максимум, майже діставшись психологічної позначки $4 500 за унцію, оскільки інвестори кинулися в цей стабільний актив на тлі напруження між США та Венесуелою. Срібло також подорожчало до нового рекордного рівня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна спотового золота зросла на 0,7% - до $4 476,15 за унцію, після того як раніше в ході сесії досягла рекордних $4 497,55. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому піднялися на 0,9% - до $4 509,80.

"Напруження між США та Венесуелою тримають золото в полі зору інвесторів як хедж невизначеності", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер, додавши, що цього тижня золото злетіло як частина ширшого переорієнтування позицій на тлі очікувань подальшого зниження ставок у США.

Вотерер зазначив, що покупці й надалі розглядають коштовні метали як ефективний спосіб диверсифікації портфелів і збереження вартості, додавши: "Я не думаю, що ми вже досягли пікових рівнів для золота чи срібла".

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив "блокаду" всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять та виходять із Венесуели.

Додаткову підтримку золоту надали повідомлення про те, що Трамп може вже на початку січня оголосити нового голову Федеральної резервної системи. Ринки закладають у ціни два зниження ставок наступного року на тлі очікувань більш м'якої монетарної політики.

Золото, класичний "тихогаваний" актив у часи геополітичної та економічної турбулентності, з початку року зросло більш ніж на 70%, користуючись потужним міксом факторів: геополітичні ризики, очікування зниження ставок, закупівлі центробанками, дедоларизація, приплив коштів в ETF.

"У міру наближення кінця року тонша ліквідність може підсилювати цінові коливання", - сказав ринковий аналітик та платформи Naga Франк Вальбаум, зазначивши, що золото може залишатися особливо чутливим до геополітичних новин і змін у ставкових очікуваннях.

Спотове срібло зросло на 0,6% - до $69,44 за унцію, раніше оновивши рекорд на позначці $69,98. З початку року срібло додало понад 141%, випереджаючи золото завдяки дефіциту пропозиції, промисловому попиту та інвестиційним потокам.

Спотова платина підскочила на 2,2% - до $2 167,25, максимуму більш ніж за 17 років, а паладій зріс на 2,5% - до трирічного піку $1 803,91, слідуючи за зростанням золота і срібла.