Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього

10:16 19.12.2025 |

Новини IT

Micron, один із трьох найбільших виробників пам'яті у світі, заявила про затяжне зменшення обсягів постачання продукції на ринку DRAM та NAND. За словами генерального директора компанії Санжея Мехротри, "жорсткі умови в галузі" зберігатимуться протягом 2026 року і після нього, а попит, зумовлений розвитком штучного інтелекту, продовжить перевищувати можливості виробництва. Про це пише The Verge.

У звіті за квартал компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі $13,64 млрд, що значно більше за $8,71 млрд у той самий період минулого року. Зростання пояснюється активними закупівлями пам'яті для дата-центрів з боку OpenAI, Meta, Microsoft та Google.

В зв'язку з цим Micron зосередилася на виробництві високошвидкісної пам'яті HBM, яка потребує утричі більше кремнієвих пластин порівняно зі стандартною DRAM. Це призводить до скорочення ресурсів для споживчих модулів оперативної пам'яті, яка використовується в ПК, смартфонах, телевізорах та консолях.

Компанія вже закрила свій бренд Crucial, що займався продажем RAM та SSD для кінцевих користувачів, аби спрямувати ресурси на більш прибуткові контракти у сфері HBM. Micron у своєму звіті також повідомила, що обмеження постачання пам'яті можуть вплинути на обсяги поставок ПК у наступному році.

Попри плани збільшити виробництво DRAM та NAND на 20% у 2026 році, компанія визнає, що цього недостатньо для задоволення попиту. За словами Мехротри, компанія "розчарована" тим, що не може забезпечити потреби клієнтів у всіх сегментах ринку.

Повідомляється, що у планах Micron запуск в 2027 році нового виробничого майданчика у штаті Айдахо та ще одного заводу в Нью-Йорку у 2030-му.
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес