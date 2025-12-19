Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього

Micron, один із трьох найбільших виробників пам'яті у світі, заявила про затяжне зменшення обсягів постачання продукції на ринку DRAM та NAND. За словами генерального директора компанії Санжея Мехротри, "жорсткі умови в галузі" зберігатимуться протягом 2026 року і після нього, а попит, зумовлений розвитком штучного інтелекту, продовжить перевищувати можливості виробництва. Про це пише The Verge.

У звіті за квартал компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі $13,64 млрд, що значно більше за $8,71 млрд у той самий період минулого року. Зростання пояснюється активними закупівлями пам'яті для дата-центрів з боку OpenAI, Meta, Microsoft та Google.

В зв'язку з цим Micron зосередилася на виробництві високошвидкісної пам'яті HBM, яка потребує утричі більше кремнієвих пластин порівняно зі стандартною DRAM. Це призводить до скорочення ресурсів для споживчих модулів оперативної пам'яті, яка використовується в ПК, смартфонах, телевізорах та консолях.

Компанія вже закрила свій бренд Crucial, що займався продажем RAM та SSD для кінцевих користувачів, аби спрямувати ресурси на більш прибуткові контракти у сфері HBM. Micron у своєму звіті також повідомила, що обмеження постачання пам'яті можуть вплинути на обсяги поставок ПК у наступному році.

Попри плани збільшити виробництво DRAM та NAND на 20% у 2026 році, компанія визнає, що цього недостатньо для задоволення попиту. За словами Мехротри, компанія "розчарована" тим, що не може забезпечити потреби клієнтів у всіх сегментах ринку.

Повідомляється, що у планах Micron запуск в 2027 році нового виробничого майданчика у штаті Айдахо та ще одного заводу в Нью-Йорку у 2030-му.

