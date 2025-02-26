Мінфін запропонував по 3,5-річним ОВДП 16% річних

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок запропонувало новий випуск із погашенням через 3,5 року, який може бути включений в перелік бенчмарк-ОВДП для формування обов'язкових резервів, і завдяки встановленій ставці відсікання 16% річних продало всі виставлені на нього облігації на 10 млрд грн (тут і далі за номіналом).

Згідно з даними на сайті Мінфіну, напередодні рекордного погашення раніше випущених облігацій у середу на 41 млрд грн попит на новий випуск склав 33,45 млрд грн за ставками від 14% до 16%, Мінфін повністю або частково задовольнив всю подану на аукціон 41 заявку, середньозважена ставка склала 15,77% річних.

Останній раз довгі папери, з погашенням через 4 роки, які потім отримали статус бенчмарк-облігацій, розміщувалися наприкінці січня в січні 2029, і тоді ставка за ними склала 13,99% річних.

Що стосується 16-ти та 18-місячних ОВДП, які також пропонувалися на аукціонах у вівторок в обсязі по 5 млрд грн, то ставки за ними залишилися на рівні минулого тижня - відповідно 15,85% та 16,95% річних, і вже ніхто з покупців не намагався їх підвищити.

З урахуванням рекордного погашення у середу попит порівняно із попередніми аукціонами зріс в 7,5 разів - відповідно до 0,36 млрд грн та 1,47 млрд грн.

Загалом обсяги розміщення на цих аукціонах зросли до 11,93 млрд грн після падіння до мінімальних 0,25 млрд грн тиждень тому.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 22* 23* 24 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Дорозміщення UA4000234223 Первинне

розміщення UA4000234553 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 10 000 000 Дата розміщення 25.02.2025 25.02.2025 25.02.2025 Дата оплати за придбані облігації 26.02.2025 26.02.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 13.08.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 11.02.2026 Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 12.08.2026 Дата оплати відсотків 09.12.2026 10.02.2027 Дата оплати відсотків 09.06.2027 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Дата оплати відсотків 09.08.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 78.85 Номінальний рівень дохідності, % 15.10. 16.20. 15.77. Термін обігу (днів) 483 833 1 260 Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 09.08.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 362 133 000 1 473 508 000 33 454 176 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 362 133 000 1 473 508 000 10 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 982 027 000 7 728 462 000 10 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 17 20 41 Кількість задоволених заявок, шт. 17 20 41 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.85. 16.95. 16.00. Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.80. 16.90. 14.00. Встановлена дохідність, % 15.85. 16.95. 16.00. Середньозважена дохідність, % 15.85. 16.95. 15.77. Надходження до бюджету 368 224 940.04 1 502 552 368.75 10 058 077 300.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України



