Акції в Азії падають на тлі передвиборчих хвилювань; Китай підтримав позитивний індекс ділової активності

Більшість азіатських ринків впали у вівторок, оскільки трейдери залишалися переважно не схильними до ризику перед президентськими виборами в США, в той час як китайські ринки були підтримані сильними даними з ділової активності.

Цього тижня в центрі уваги також засідання Всекитайських зборів народних представників, на якому, як очікується, буде прийнято більше рішень щодо бюджетних витрат.

Регіональні ринки відреагували на негативну нічну сесію на Волл-стріт стримано, оскільки очікування напруженої гонки між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс тримало інвесторів у напрузі. Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, оскільки сьогодні має розпочатися голосування.

Також очікується, що цього тижня Федеральна резервна система США знизить процентні ставки.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,8% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,3%.

Настрої щодо Китаю були підтримані даними індексу менеджерів із закупівель, які показали, що сектор послуг виріс набагато більше, ніж очікувалося в жовтні.

Ці дані були опубліковані після того, як Пекін оголосив про низку важливих монетарних та фіскальних заходів минулого місяця, і породив надії на те, що найбільша економіка Азії покращиться на фоні збільшення державної підтримки.

Постійний комітет Народної ради Китаю в понеділок розпочав чотириденне засідання, на якому, як очікується, буде схвалено збільшення бюджетних витрат для підтримки зростання в найближчі роки.

Австралійський ASX 200 впав на 0,5% напередодні засідання Резервного банку Австралії, на якому, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Але інвестори готувалися до потенційно яструбиного прогнозу РБА, особливо після того, як нещодавні дані показали, що базова інфляція в країні залишається стійкою, а ринок праці перевершив очікування.

Хоча не очікується, що РБА буде сигналізувати про подальше підвищення ставок, він також навряд чи буде сигналізувати про плани почати зниження процентних ставок у найближчому майбутньому. Аналітики ANZ і Westpac очікують, що банк почне знижувати ставки лише до лютого 2025 року.

Більш широкі азіатські ринки були змішаними. Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли на 1,3% та 0,9% відповідно, оскільки торгівля відновилась після довгих вихідних.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,6%, оскільки дані показали, що споживча інфляція в жовтні не виправдала очікувань, що відкрило двері для подальшого зниження процентних ставок в країні. Хоча такий сценарій обіцяє хороші перспективи для корейських ринків, на них тиснули постійні збитки в технологічному секторі.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на стримане відкриття після того, як індекс і BSE Sensex 30 знизилися більш ніж на 1% кожен в понеділок. Індійські акції зазнали значних втрат у жовтні на тлі значного відтоку іноземного капіталу, оскільки оптимізм щодо індійської економіки охолов.