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Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свята

14:54 24.12.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро, фунта стерлінгів та єни у вівторок на тлі низької активності торгів напередодні свята.

У середу біржі США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших країн Європи будуть закриті у зв'язку з Різдвом. Німецькі майданчики не працюють і у вівторок, ринки інших країн Європи, а також США, закриються раніше ніж зазвичай. Європейські майданчики залишаться закритими й у четвер.

Розраховуваний ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Пара євро/долар за даними на 14:10 EET у вівторок торгується на рівні $1,0399 порівняно з $1,0407 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2534 проти $1,2535 напередодні.

Зі статданих на цей тиждень запланована тільки публікація щотижневого звіту про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США. Його буде оприлюднено в четвер, о 15:30 кч.

Курс долара щодо єни під час торгів становить 157,1 єни порівняно з 157,17 єни на закриття ринку в понеділок.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,3003 юаня проти 7,3075 юаня на закриття попередньої сесії.

Міністерство фінансів Китаю підтвердило плани уряду посилити бюджетне стимулювання економіки країни у 2025 році, повідомляє MarketWatch із посиланням на заяву відомства за підсумками щорічного засідання, на якому встановлюються пріоритети на майбутній рік. Плани передбачають випуск держоблігацій, збільшення пенсій, а також додаткове субсидування охорони здоров'я.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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