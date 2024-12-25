В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»

Євген Проворний / АрміяInform

Днями у Національному агентстві кваліфікацій було зареєстровано професійний стандарт «Інспектор з військового обліку». Відтепер цим документом керуватимуться усі підприємства України, де планують взяти на роботу фахівця на таку посаду.

Детальніше про це кореспонденту АрміяInform розповів один із розробників згаданого стандарту і головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковник Олексій Дудка.

«Відповідно до чинного законодавства, у нас в кожному підприємстві має вестись військовий облік. В Україні більше мільйона підприємств, і поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді. Даний стандарт, як документ, відтепер буде маяком, на який можна орієнтуватися: що має робити людина на такій посаді в усіх підприємствах України, де ведеться військовий облік. А ведеться він тепер всюди», - зазначив Олексій Дудка.

За його словами, професійний стандарт «Інспектор з військового обліку», який було зареєстровано 19 грудня, є документом національного масштабу:

«Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця - інспектора з військового обліку - ознайомившись з цим стандартом, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання».

Офіцер наголосив, що до широкомасштабного вторгнення на військовий облік не звертали такої уваги, як нині.

«Зараз, коли на порядку денному є питання мобілізації, питання наявності особового складу, держава серйозно почала задумуватись над цим, а справжніх фахівців з цього питання немає. Згаданий стандарт впорядковує ці питання, як для роботодавців, які винаймають цих спеціалістів, так і для звичайних громадян, військовозобов'язаних, які працюють на всіх підприємствах нашої країни.

Принаймні, фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов'язку, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП, що для цього треба зробити, і як правильно виконувати цей обов'язок перед державою», - додав Олексій Дудка.

Він підкреслив, що цей стандарт є путівником для всіх людей, які станом на зараз знають занадто мало для того, щоб остаточно зняти мобілізаційні питання в нашій державі:

«Перше, що мають зробити підприємства, які ознайомляться з цим стандартом - направити свого спеціаліста на навчання. Зараз біля двох десятків навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де в тій чи іншій мірі навчають цій науці. І після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту.

І тоді якість мобілізаційної роботи, починаючи з маленького підприємства і закінчуючи масштабами держави, значно підвищиться, причому в геометричний прогресії... І, розповідаючи про роботу над цим стандартом, не можу не згадати, що народився він також завдяки тому, що мені, як одному з розробників, активно допомагали мої колеги.

Це ідеолог системи „Оберіг" полковник Олександр Правдивець та полковник Олег Павловський, який багато років опікується питаннями військового обліку в країні. І загалом, стандарт - це плід праці робочої групи з представниками від Міноборони, Генерального штабу та наукової спільноти, бо в групі було 3 доктори наук і 2 кандидати в доктори наук».