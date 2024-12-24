НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0132 грн/$1

"Це краще для адміністрування з боку держави, це простіше для людей, тому що людина отримає дохід уже з вирахуванням податку, який буде утримано платформою і сплачено до державного бюджету", - сказав Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".