Європейські акції помірно зростають у вівторок

Індекс Stoxx Europe 600 на 11:04 EET підвищився на 0,21% - до 503,96 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,35%, французький CAC 40 - 0,39%, іспанський IBEX 35 - 0,18%.

Біржі Німеччини та Італії закриті у зв'язку з різдвяними святами, торги в Лондоні, Парижі та Мадриді пройдуть за вкороченим розкладом.

Підтримку французькому ринку акцій надала обіцянка нового прем'єр-міністра країни Франсуа Байру скоротити дефіцит бюджету приблизно до 5% ВВП.

Акції датського фармгіганта Novo Nordisk зростають на 5,7%, відновлюючись після падіння минулого тижня, коли найбільша за капіталізацією компанія Європи опублікувала найгірші, ніж очікувалося, результати клінічних випробувань препарату для зниження ваги CagriSema.

Котирування паперів AstraZeneca піднімаються на 0,4%.

Капіталізація британської будівельної компанії Vistry впала на 18% після третього з початку року погіршення річних прогнозів.