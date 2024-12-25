Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрила торги зростанням, позаяк розпочалося ралі Санти

07:51 25.12.2024 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт у вівторок закрилися з підвищенням, причому зростання цінних паперів мега-компаній і акцій росту підтримало основні індекси на скороченій сесії напередодні Різдва.

І Dow Jones Industrial Average, і Nasdaq Composite зростали чотири сесії поспіль, а S&P 500 продовжив свою переможну серію до трьох сесій, відзначивши перший день сезонного ралі Санта-Клауса.

Раніше цього місяця індекс Dow знижувався 10 сесій поспіль, що стало найдовшою серією втрат з 1974 року.

Оскільки акції мега-компаній мають значний вплив на ринки, їхні показники часто є ключовим фактором, що впливає на індекси. У поєднанні зі зниженням обсягів торгів та відсутністю інших каталізаторів, оскільки багато інвесторів беруть вихідні на свята, це стає ще більш помітним.

У вівторок зросли всі акції так званої «Чудової сімки» технологічних компаній-мегакапів, на чолі зі стрибком акцій Tesla на 7,4%.

Найкращий одноденний приріст автовиробника за останні шість тижнів допоміг підштовхнути зростання споживчого дискреційного індекса на 2,6%. Це був сектор з найбільшим зростанням в S&P, причому всі 11 секторів закінчили день в плюсі.

У той же час, виробники мікросхем також були на підйомі. Акції Broadcom та Nvidia зросли на 3,2% та 0,4% відповідно, в той час як Arm Holdings піднялися на 3,9%, компенсувавши більшу частину втрат, понесених напередодні в результаті програшу в суді.

Акції компаній, що зростають, зросли, незважаючи на те, що процентні ставки Казначейства США залишаються підвищеними - 10-річні облігації є еталонними.

Однак довгострокові теми, пов'язані з розвитком технологій, включаючи досягнення в області штучного інтелекту, затьмарюють будь-які короткострокові рухи в казначейських облігаціях, сказав Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег Allianz Investment Management.

«Це підтверджує думку про те, що сектор залишатиметься сильним і в новому році», - сказав він.

S&P 500 піднявся на 65,97 пунктів, або 1,10%, до 6 040,04 пунктів, а Nasdaq Composite - на 266,24 пунктів, або 1,35%, до 20 031,13 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 390,08 пунктів, або на 0,91%, до 43 297,03 пунктів.

Фондові ринки закрилися о 13:00 за східноєвропейським часом у вівторок і будуть закриті на Різдво в середу.

Після стрімкого зростання до рекордних максимумів після листопадових виборів у США, які породили надії на пробізнес-політику новообраного президента Дональда Трампа, ралі на Волл-стріт цього місяця сповільнилося, оскільки інвестори зіткнулися з перспективою високих відсоткових ставок у 2025 році.

Минулої середи Федеральна резервна система втретє в цьому році знизила вартість запозичень, але повідомила про ще два зниження на 25 базисних пунктів в наступному році, в порівнянні з вересневим прогнозом про чотири скорочення, оскільки політики зважують можливість того, що політика Трампа призведе до зростання інфляції.

Ріплі з Allianz сказав, що теми, які сприяли зростанню ринку протягом останніх двох місяців, залишилися недоторканими, і дії ФРС не вбили ралі.

«На шляху до 2025 року все налаштоване на хороше позиціонування», - сказав він, відзначивши такі фактори, як економічні перспективи, споживання в США і ринок праці.

Акції, пов'язані з криптовалютами, торгувалися у вівторок вище: Microstrategy, Riot Platforms і MARA Holdings виросли в ціні на 4,7%-8,1%, оскільки ціна біткоїна підвищилася.

Акції NeueHealth злетіли на 75% після того, як медичний провайдер заявив, що New Enterprise Associates, його найбільший акціонер, і група існуючих інвесторів виведуть компанію в приватну власність в рамках угоди на суму $1,3 млрд.

Акції American Airlines виросли на 0,6% після зниження протягом більшої частини сесії. У вівторок перевізник ненадовго призупинив всі свої рейси в США через невизначену технічну проблему.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9875
  0,0035
 0,01
EUR
 1
 43,6334
  0,0120
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес