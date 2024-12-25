Волл-стріт закрила торги зростанням, позаяк розпочалося ралі Санти

Основні індекси Волл-стріт у вівторок закрилися з підвищенням, причому зростання цінних паперів мега-компаній і акцій росту підтримало основні індекси на скороченій сесії напередодні Різдва.

І Dow Jones Industrial Average, і Nasdaq Composite зростали чотири сесії поспіль, а S&P 500 продовжив свою переможну серію до трьох сесій, відзначивши перший день сезонного ралі Санта-Клауса.

Раніше цього місяця індекс Dow знижувався 10 сесій поспіль, що стало найдовшою серією втрат з 1974 року.

Оскільки акції мега-компаній мають значний вплив на ринки, їхні показники часто є ключовим фактором, що впливає на індекси. У поєднанні зі зниженням обсягів торгів та відсутністю інших каталізаторів, оскільки багато інвесторів беруть вихідні на свята, це стає ще більш помітним.

У вівторок зросли всі акції так званої «Чудової сімки» технологічних компаній-мегакапів, на чолі зі стрибком акцій Tesla на 7,4%.

Найкращий одноденний приріст автовиробника за останні шість тижнів допоміг підштовхнути зростання споживчого дискреційного індекса на 2,6%. Це був сектор з найбільшим зростанням в S&P, причому всі 11 секторів закінчили день в плюсі.

У той же час, виробники мікросхем також були на підйомі. Акції Broadcom та Nvidia зросли на 3,2% та 0,4% відповідно, в той час як Arm Holdings піднялися на 3,9%, компенсувавши більшу частину втрат, понесених напередодні в результаті програшу в суді.

Акції компаній, що зростають, зросли, незважаючи на те, що процентні ставки Казначейства США залишаються підвищеними - 10-річні облігації є еталонними.

Однак довгострокові теми, пов'язані з розвитком технологій, включаючи досягнення в області штучного інтелекту, затьмарюють будь-які короткострокові рухи в казначейських облігаціях, сказав Чарлі Ріплі, старший інвестиційний стратег Allianz Investment Management.

«Це підтверджує думку про те, що сектор залишатиметься сильним і в новому році», - сказав він.

S&P 500 піднявся на 65,97 пунктів, або 1,10%, до 6 040,04 пунктів, а Nasdaq Composite - на 266,24 пунктів, або 1,35%, до 20 031,13 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 390,08 пунктів, або на 0,91%, до 43 297,03 пунктів.

Фондові ринки закрилися о 13:00 за східноєвропейським часом у вівторок і будуть закриті на Різдво в середу.

Після стрімкого зростання до рекордних максимумів після листопадових виборів у США, які породили надії на пробізнес-політику новообраного президента Дональда Трампа, ралі на Волл-стріт цього місяця сповільнилося, оскільки інвестори зіткнулися з перспективою високих відсоткових ставок у 2025 році.

Минулої середи Федеральна резервна система втретє в цьому році знизила вартість запозичень, але повідомила про ще два зниження на 25 базисних пунктів в наступному році, в порівнянні з вересневим прогнозом про чотири скорочення, оскільки політики зважують можливість того, що політика Трампа призведе до зростання інфляції.

Ріплі з Allianz сказав, що теми, які сприяли зростанню ринку протягом останніх двох місяців, залишилися недоторканими, і дії ФРС не вбили ралі.

«На шляху до 2025 року все налаштоване на хороше позиціонування», - сказав він, відзначивши такі фактори, як економічні перспективи, споживання в США і ринок праці.

Акції, пов'язані з криптовалютами, торгувалися у вівторок вище: Microstrategy, Riot Platforms і MARA Holdings виросли в ціні на 4,7%-8,1%, оскільки ціна біткоїна підвищилася.

Акції NeueHealth злетіли на 75% після того, як медичний провайдер заявив, що New Enterprise Associates, його найбільший акціонер, і група існуючих інвесторів виведуть компанію в приватну власність в рамках угоди на суму $1,3 млрд.

Акції American Airlines виросли на 0,6% після зниження протягом більшої частини сесії. У вівторок перевізник ненадовго призупинив всі свої рейси в США через невизначену технічну проблему.