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Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у листопаді зріс на 31% при збільшенні кількості на 34% - Мінфін

23:02 24.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Підприємці в листопаді отримали 1233 кредити на суму 4,2 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі, що вище жовтневих показників на 308 кредитів і суму 1 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з даними на його сайті, частка зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, минулого місяця становила 2,2 млрд грн.

"У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 42 493 кредити на загальну суму 135,5 млрд грн. За час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року підписано 37 342 кредитні договори на 125 млрд грн", - уточнили в міністерстві.

Станом на 1 грудня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 21,64 тис. кредитів на 74,3 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32,9 млрд грн, або 64% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року, під державні гарантії на портфельній основі лідирують ПриватБанк - 14,7 тис. кредитів на загальну суму 23,7 млрд грн, що становить 66% від ліміту таких гарантій, наданих банку, Ощадбанк - 2871 кредит на 10,6 млрд грн (49% від ліміту банку), а також Укргазбанк - 960 кредитів на 10,3 млрд грн (71% від ліміту).

До першої п'ятірки банків-лідерів із видачі таких кредитів також увійшли ПУМБ - 657 кредитів на 6,77 млрд грн (63% від ліміту банку) та Укрексімбанк - видано 450 кредитів на 6,36 млрд грн.

Водночас найменшу кількість кредитів видали Банк Український Капітал (один кредит на 33 млн грн, або 82% ліміту), МІБ (шість кредитів на 31 млн грн, або 32% від ліміту), А-Банк (п'ять кредитів на 14 млн грн, або 25% від ліміту), МетаБанк (три кредити на 10 млн грн, або 56% ліміту) і Правекс Банк (один кредит на 2 млн грн, використавши весь ліміт).

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується в Києві - 2580 кредитів на загальну суму 9,6 млрд грн, Дніпропетровській - 1724 кредити на 5,7 млрд грн, Львівській - 1796 кредитів на 5,4 млрд грн, Харківській - 753 кредити на 4,7 млрд грн і Київській областях - 1404 кредити на 4,6 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговують у сільському господарстві - 4,9 тис. на загальну суму 28,8 млрд грн, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - майже 9,3 тис. кредитів більш ніж на 20 млрд грн, переробній промисловості - 3,8 тис. кредитів на 18,4 млрд грн, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності - 1,2 тис. кредитів на 2,4 млрд грн і будівництві - 591 кредит на 1,7 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону199*200*201*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000233696Дорозміщення UA400023704Дорозміщення UA4000233712
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 2 000 000 1 000 000 2 000 000
Дата розміщення 24.12.2024 24.12.2024 24.12.2024
Дата оплати за придбані облігації 25.12.2024 25.12.2024 25.12.2024
Дата оплати відсотків 05.02.2025 16.04.2025 07.05.2025
Дата оплати відсотків 06.08.2025 15.10.2025 05.11.2025
Дата оплати відсотків 04.02.2026 15.04.2026 06.05.2026
Дата оплати відсотків  14.10.2026 04.11.2026
Дата оплати відсотків  14.04.2027 05.05.2027
Дата оплати відсотків   03.11.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.45 80.85 82.30
Номінальний рівень дохідності, % 15.09 16.17 16.46
Термін обігу (днів) 406 840 1 043
Дата погашення 04.02.2026 14.04.2027 03.11.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 359 660 000 658 605 000 2 119 329 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 359 660 000 658 605 000 2 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 359 660 000 14 658 605 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 21 11 18
Кількість задоволених заявок, шт. 21 11 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.10 16.20 16.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.90 16.00 16.30
Встановлена дохідність, % 15.10 16.20 16.50
Середньозважена дохідність, % 15.08 16.19 16.48
Надходження до бюджету 1 438 015 673.83 678 351 846.22 2 041 961 715.63

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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