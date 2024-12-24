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Скільки банки видали бізнесу кредитів під держгарантії - дані Мінфіну
Українські підприємці з початку повномасштабного вторгнення отримали 37 342 кредити на суму 125 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі; з них у листопаді - на 4,2 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 42 493 кредити на загальну суму 135,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на 1 грудня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 654 кредити на 74,3 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями, становлять 32,9 млрд грн - це 64% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).
У листопаді укладено 1 223 кредитних договори на 4,2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою в обсязі близько 2,2 млрд грн.
За кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі, що обслуговуються станом на 1 грудня цього року, лідирують ПриватБанк (14 718 кредитів на 23,7 млрд грн), Ощадбанк (2 871 кредит на 10,6 млрд грн) та Укргазбанк (960 кредитів на 10,3 млрд грн).
За видами економічної діяльності найбільше кредитів було видано у сфері сільського господарства - 4 913 кредитів на 28,8 млрд грн, оптової та роздрібної торгівлі - 9 293 кредити на понад 20 млрд грн, а також переробної промисловості - 3 811 кредитів на 18,4 млрд грн.
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