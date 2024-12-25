Вклади українців у банках зросли на ₴112,4 мільярда від початку року

Станом на 1 грудня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 347,2 млрд грн, що на 15,6 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 112,4 млрд грн, з яких 70,7 млрд грн - реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вклади у національній валюті становили 866,0 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад), вклади в іноземній валюті - 481,2 млрд грн (+4,5 млрд грн за листопад).

Крім того, частка ФОП у структурі вкладників на 1 грудня становила 3,2%, а сума їхніх вкладів - 151,3 млрд грн.