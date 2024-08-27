Фінансові новини
- |
- 27.08.24
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії знижуються, Китай постраждав від канадських тарифів на електромобілі
08:07 27.08.2024 |
Більшість азіатських акцій впали у вівторок на тлі погіршення настроїв на китайських ринках після того, як Канада приєдналася до США і Європи, запровадивши високі імпортні мита на електромобілі в країні.
Більш широкі ринки також стримувалися спекуляціями щодо процентних ставок в США, в той час як обережність почала проявлятися напередодні звіту про прибутки корпорації NVIDIA, за яким пильно стежать на цьому тижні.
Регіональні ринки відреагували на змішане закриття на Волл-стріт. Хоча індекс Dow Jones Industrial Average досяг рекордного максимуму, це сталося за рахунок втрат S&P 500 та NASDAQ Composite, оскільки очікування щодо процентних ставок в США змусили трейдерів виходити з акцій важких технологічних компаній.
Ця тенденція перекинулася і на азіатські ринки. Ф'ючерси на американські фондові індекси також впали у вівторок.
Стрибок цін на нафту - на тлі посилення напруженості на Близькому Сході і перебоїв в Лівії - також налякав ринки.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,2% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.
Акції електромобілів, такі як BYD Co, NIO Inc і Li Auto Inc, торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму після того, як Канада заявила, що введе 100% імпортне мито на китайські електромобілі, в тому числі і на ті, що імпортуються Tesla.
Акції Tesla Inc впали на 3,2% за ніч.
Втрати китайських акцій електромобілів були відносно обмеженими, враховуючи, що Канада є меншим експортним ринком для цього сектору, ніж Європа.
Але крок Канади все одно викликав гнів Пекіна, погіршивши настрої щодо Китаю через перспективу відновлення торговельної війни із Заходом. Трейдери були стурбовані тим, що Пекін може запровадити відповідні тарифи.
Канада також запровадила 25% мито на імпорт китайської сталі.
Втрати в основних акціях американських технологічних компаній перекинулися на їхні азійські аналоги, оскільки інвестори вийшли з сектору в очікуванні зниження відсоткових ставок.
Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,4%, а акції виробників мікросхем також дещо ослабли перед публікацією в середу звітності Nvidia, яка, як очікується, покаже, чи залишиться торгівля штучним інтелектом в моді.
Японські акції відновились після нещодавніх втрат, але залишаються під тиском зміцнення єни. Індекс Nikkei 225 виріс на 0,4%, а TOPIX додав 0,2%.
Єна втратила деякі позиції після того, як японський індекс цін на корпоративні послуги - показник інфляції виробників - виявився дещо слабшим, ніж очікувалось.
Занепокоєння щодо Китаю вплинуло на австралійський індекс ASX 200, який дещо знизився. Але подальші втрати ASX були обмежені майже 2% стрибком акцій BHP Group Ltd після того, як найбільша гірничодобувна компанія світу отримала більший, ніж очікувалося, прибуток.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо слабше, а місцеві акції почали фіксувати прибуток після того, як індекс Nifty прорвався вище рівня 25 000.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про підвищення податків суттєво переписали
ТОП-НОВИНИ
|Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото слабшає, але бети на зниження ставок і попит на «тиху гавань» утримують ціни вище 2500 доларів
|Акції в Азії знижуються, Китай постраждав від канадських тарифів на електромобілі
|Валюти тупцюють на місці, оскільки ризики на Близькому Сході стримують оптимізм щодо зниження ставок
|S&P 500 знизився через падіння акцій Nvidia
|Обсяг 3-міс. депозитних сертифікатів виріс на 12 млрд грн - НБУ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
Бізнес
|Новий рекорд YouTube: Кріштіану Роналду створив свій канал та зібрав 1 мільйон підписників за 90 хвилин
|Microsoft оголосила про наміри прибрати панель керування з Windows 11
|Другий за величиною алмаз, який будь-коли витягували з шахти, виявлено в Ботсвані
|Nvidia дозволить прив'язувати облікові записи Xbox до сервісу GeForce Now, щоб автоматично входити в ігри
|Українська інді-гра Jitter про дослідження космосу за ШІ-систему космічного корабля отримала демо в Steam
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна