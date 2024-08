Акції в Азії знижуються, Китай постраждав від канадських тарифів на електромобілі

Більшість азіатських акцій впали у вівторок на тлі погіршення настроїв на китайських ринках після того, як Канада приєдналася до США і Європи, запровадивши високі імпортні мита на електромобілі в країні.

Більш широкі ринки також стримувалися спекуляціями щодо процентних ставок в США, в той час як обережність почала проявлятися напередодні звіту про прибутки корпорації NVIDIA, за яким пильно стежать на цьому тижні.

Регіональні ринки відреагували на змішане закриття на Волл-стріт. Хоча індекс Dow Jones Industrial Average досяг рекордного максимуму, це сталося за рахунок втрат S&P 500 та NASDAQ Composite, оскільки очікування щодо процентних ставок в США змусили трейдерів виходити з акцій важких технологічних компаній.

Ця тенденція перекинулася і на азіатські ринки. Ф'ючерси на американські фондові індекси також впали у вівторок.

Стрибок цін на нафту - на тлі посилення напруженості на Близькому Сході і перебоїв в Лівії - також налякав ринки.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,2% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%.

Акції електромобілів, такі як BYD Co, NIO Inc і Li Auto Inc, торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму після того, як Канада заявила, що введе 100% імпортне мито на китайські електромобілі, в тому числі і на ті, що імпортуються Tesla.

Акції Tesla Inc впали на 3,2% за ніч.

Втрати китайських акцій електромобілів були відносно обмеженими, враховуючи, що Канада є меншим експортним ринком для цього сектору, ніж Європа.

Але крок Канади все одно викликав гнів Пекіна, погіршивши настрої щодо Китаю через перспективу відновлення торговельної війни із Заходом. Трейдери були стурбовані тим, що Пекін може запровадити відповідні тарифи.

Канада також запровадила 25% мито на імпорт китайської сталі.

Втрати в основних акціях американських технологічних компаній перекинулися на їхні азійські аналоги, оскільки інвестори вийшли з сектору в очікуванні зниження відсоткових ставок.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,4%, а акції виробників мікросхем також дещо ослабли перед публікацією в середу звітності Nvidia, яка, як очікується, покаже, чи залишиться торгівля штучним інтелектом в моді.

Японські акції відновились після нещодавніх втрат, але залишаються під тиском зміцнення єни. Індекс Nikkei 225 виріс на 0,4%, а TOPIX додав 0,2%.

Єна втратила деякі позиції після того, як японський індекс цін на корпоративні послуги - показник інфляції виробників - виявився дещо слабшим, ніж очікувалось.

Занепокоєння щодо Китаю вплинуло на австралійський індекс ASX 200, який дещо знизився. Але подальші втрати ASX були обмежені майже 2% стрибком акцій BHP Group Ltd після того, як найбільша гірничодобувна компанія світу отримала більший, ніж очікувалося, прибуток.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо слабше, а місцеві акції почали фіксувати прибуток після того, як індекс Nifty прорвався вище рівня 25 000.