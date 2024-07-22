Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські євробонди зросли після новин про реструктуризацію боргу
Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13-20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.
Про це свідчить дані платформи Bloomberg, які ЕП надав аналітик групи ICU Михайло Демків.
Так, на 12:00 за київським часом облігації у євро з погашенням у 2028 році зросли на 17.55%, до 32,60% від номінальної вартості, у 2032 році - на 20,45%, до 30,71%.
Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%, до 36,18%. З погашенням у 2025 році - на 16,96%, до 36,67%.
Найбільше додали до номінальної вартості "довгі" папери з погашенням у 2031 та 2035 році - плюс 18,88% та 19,77% відповідно.
На противагу євробондам, варанти відреагували незначним зростанням на 5,8% - ці папери не включені в угоду щодо реструктуризації. У серпні Україна має заплатити $210 мільйонів власникам ВВП-варантів.
Довідка.
Варант - це похідний цінний папір (дериватив), тобто біржовий контракт.
Стандартні варанти широко використовують на фондовому ринку. Ці інструменти дають право їх власнику купити акції компанії за наперед обумовленою ціною в майбутньому.
У сфері державного боргу у варанти вкладають дещо інший зміст. Вони є гарантіями уряду країни, що передбачають виплати власнику цих інструментів залежно від певних показників національної економіки.
Варанти в Україні були випущені у 2015 році, вони прив'язані до зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Долар стабільний до євро, дешевшає проти фунта та єни
|Українські євробонди зросли після новин про реструктуризацію боргу
|НБУ із серпня почне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка
|МТСБУ з 19 липня підвищило вартість полісів «Зеленої карти» на 5%
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3320 грн/$1
|Ціни на золото зростають, оскільки Байден вийшов з президентської гонки
|Азійські акції падають на тлі політичної невизначеності; зниження процентної ставки в Китаї не додає оптимізму
Бізнес
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води