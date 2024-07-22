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Українські євробонди зросли після новин про реструктуризацію боргу

13:38 22.07.2024 |

Фінанси, Економіка

Українські євробонди зросли після новин про реструктуризацію боргу

 

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13-20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.

Про це свідчить дані платформи Bloomberg, які ЕП надав аналітик групи ICU Михайло Демків.

Так, на 12:00 за київським часом облігації у євро з погашенням у 2028 році зросли на 17.55%, до 32,60% від номінальної вартості, у 2032 році - на 20,45%, до 30,71%.

Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%, до 36,18%. З погашенням у 2025 році - на 16,96%, до 36,67%.

Найбільше додали до номінальної вартості "довгі" папери з погашенням у 2031 та 2035 році - плюс 18,88% та 19,77% відповідно.

На противагу євробондам, варанти відреагували незначним зростанням на 5,8% - ці папери не включені в угоду щодо реструктуризації. У серпні Україна має заплатити $210 мільйонів власникам ВВП-варантів.


Довідка.

Варант - це похідний цінний папір (дериватив), тобто біржовий контракт.

Стандартні варанти широко використовують на фондовому ринку. Ці інструменти дають право їх власнику купити акції компанії за наперед обумовленою ціною в майбутньому.

У сфері державного боргу у варанти вкладають дещо інший зміст. Вони є гарантіями уряду країни, що передбачають виплати власнику цих інструментів залежно від певних показників національної економіки.

Варанти в Україні були випущені у 2015 році, вони прив'язані до зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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