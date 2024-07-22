Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями

Принципові домовленості України зі спеціальним комітетом власників її євробондів на суму близько $20 млрд включають заміну 40% їх загальної суми плюс накопичені відсотки чотирма випусками євробондів (облігації "А") з погашенням у 2029-2036 роках і 23% - чотирма випусками спеціальних облігацій (облігації "B") із погашенням у 2030-2036 роках, частину з яких буде випущено лише за умови необхідного рівня ВВП у 2028 році.

"Досягнення принципових домовленостей - це важливий етап процесу реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України. Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%", - зазначено в релізі на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням уряду України на Ірландській фондовій біржі в понеділок, за участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми єврооблігацій, які обмінюються.

Уточнюється, що комітет кредиторів спільно з обмеженою кількістю інвесторів, які також підтримали ці умови, представляє власників близько 25% єврооблігацій.

Зазначається, що в обмін планується включити також євроблігації "Укравтодору" на $700 млн.

Згідно з повідомленням на сайті Мінфіну, після завершення реструктуризації термін погашення єврооблігацій буде подовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться 2029 року, тоді як без реструктуризації основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період із 2024 до 2029 року.

Відповідно до досягнутих домовленостей, облігації "A" випускаються чотирма серіями з погашенням: 1 лютого 2029 року - на 12,5% суми всіх облігацій "А", 1 лютого 2034 року - на 32,5%, 1 лютого 2035 року - на 30% і 1 лютого 2036 року - на 25% суми всіх облігацій "А".

Облігації "B" намічено випустити чотирма серіями з погашенням: 1 лютого 2030 року - на 9,5% суми всіх облігацій "B", 1 лютого 2034 року - 35,5%, 1 лютого 2035 року - 30% і 1 лютого 2036 року - 25% суми всіх облігацій "B".

Зазначається, що останні дві серії облігацій "B" із погашенням у 2035-2036 роках буде випущено за умови, що номінальний ВВП України у 2028 році щонайменше на 3% перевищує номінальний ВВП, прогнозований МВФ відповідно до базового сценарію за четвертим переглядом програми (11, 678 трлн грн проти 6,538 трлн грн 2023 року - ІФ-У) і реальний ВВП України 2028 року щонайменше дорівнює реальному ВВП за базовим сценарієм МВФ (передбачає зростання економіки на 2,5-3,5% цьогоріч, 5,5% 2025 року, 5,3% - 2026-го, 4,5% - 2027-го та 4,3% - 2028 року - ІФ-У).

Купонні платежі Облігацій "A": 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій "B": відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% із 2034 року і надалі.

Уточнюється, що закриті зустрічі з комітетом кредиторів відбулися з 12 до 19 липня, загальна сума боргу за єврооблігаціями з урахуванням відсотків сягає $23,4 млрд, тоді як сума основного боргу (без урахування бондів "Укравтодору") $17,267 млрд і EUR2,25 млрд.

Наголошується, що досягнуті домовленості відповідають цільовим показникам програми розширеного фінансування EFF МВФ, зокрема: співвідношення боргу до ВВП становитиме 82% до кінця 2028 року та 65% до кінця 2033 року; середня потреба у фінансуванні буде на рівні 8% від ВВП у 2028-2033 роках.

"Наразі Україна має намір здійснити угоду з реструктуризації якнайшвидше, за умови готовності документації", - наголошується в пресрелізі Мінфіну.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що така реструктуризація - це важливий крок до забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування її оборони.

"Досягнуті домовленості передбачають зменшення боргу України через номінальне зниження вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на 8,67 мільярда доларів США, та зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60%", - вкотре зазначив очільник Мінфіну.

За його словами, цей рівень дасть змогу відновити боргову стійкість, виконати цілі програми МВФ і дотриматися домовленостей із міжнародними партнерами, зокрема, з Групою кредиторів України, які раніше погодилися на відстрочку виплат за українським боргом.

"Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія становитиме 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки", - зазначив Марченко.

Він додав, що завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли безпекова ситуація стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни.

Очільник Мінфіну подякував власникам єврооблігацій та їхнім радникам за конструктивну співпрацю, а також МВФ та офіційним партнерам України за їхню підтримку в пошуку рішення, що задовольняє всі сторони.

"Я впевнений, що досягнуті попередні домовленості представляють найкращу можливу угоду для України та наших приватних кредиторів і, сподіваюсь, отримають широку підтримку на ринку. Наразі Україна працюватиме над реалізацією цієї угоди з активною підтримкою Комітету", - підсумував Марченко.

Фінансовими та юридичними радниками уряду України в переговорах є Rothschild&Co та White&Case LLP, комітету кредиторів - PJT Partners Limited and Weil, Gotshal & Manges (London) LLP.

