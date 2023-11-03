ЄБА просить Кабмін і НБУ щонайменше зберегти терміни повернення валютної виручки

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася з проханням до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Нацбанку Андрія Пишного і голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням не скорочувати граничних термінів повернення валютної виручки і не запроваджувати будь-яких інших додаткових валютних обмежень.

"Варто зауважити, що в окремих компаній-членів асоціації реалізація продукції на експорт складає близько 80% товарного портфелю, але стан взаємовідносин українських компаній з іноземними контрагентами з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну значно ускладнився. Перш за все, відсутність доступу до українських портів призвела до збільшення транспортного плеча до кінцевих клієнтів до чотирьох-шести місяців", - повідомляється на сайті ЄБА.

В асоціації зазначили, що, за даними представників бізнесу, у зв'язку з воєнними діями споживачі продукції вимагають підтримання незнижуваного залишку готової продукції на закордонних складах на чотири-п'ять місяців як гарантію стабільності постачань, що з урахуванням стандартного відтермінування платежу в один-два місяці призводить до майже річного циклу обігу грошей.

Згідно з повідомленням, наявні на сьогодні обмеження в 180 днів часом не дають змоги вести ефективний експортний бізнес, і періодично підприємці звертаються з пропозиціями щодо збільшення граничних термінів повернення коштів.

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Буде зміна процедури повернення ПДВ експортерам, яке буде відбуватися лише після повернення валютної виручки. Термін повернення виручки зменшено зі 180 до 90 діб. Окрім того, Нацбанк заборонить закривати рахунки до зняття валютного контролю.



Так асоціація просить розглянути можливість збільшення згаданих термінів повернення валютної виручки, а також доцільність звільнення компаній від відповідальності в разі, коли контрагенти-нерезиденти несвоєчасно оплачують товари/роботи/послуги або несвоєчасно повертають передоплату на користь резидента. Пояснюється, що це питання не 100% лежить у зоні відповідальності бізнесу, що працює в Україні.

Як повідомлялося, в НБУ раніше агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що не ухвалювали жодних рішень щодо скорочення граничних термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями, проте наразі розглядають питання зменшення граничних термінів розрахунків за експортними операціями для окремих товарів і галузей із метою мінімізації ризиків неповернення валютної виручки.

У Нацбанку наголосили, що ухвалення такого рішення потребує подання до НБУ рекомендацій із боку Кабінету Міністрів, відповідно до закону про валюту.