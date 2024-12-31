Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)

Toyota Mirai FCEV

У міру того, як 2024 рік добігає кінця, цифри продажів показують, що мрія Toyota про популяризацію водневих автомобілів майже померла. Згідно з останніми даними, японський автовиробник реалізував всього 134 FCEV (fuel cell electric vehicles) по всьому світу в листопаді. Це на 8,2% менше, ніж у тому ж місяці 2023 року.

В Японії продажі водневих електромобілів Toyota минулого місяця становили лише 29 одиниць, що на 17,1% менше, ніж у попередньому році. За одинадцять місяців 2024 року в Японії було продано 661 одиницю Toyota FCEV. У решті світу Toyota продала 105 FCEV минулого місяця, що на 5,4% менше, ніж у попередньому році, і 1041 одиницю з січня по листопад, що на 69% менше, ніж у 2023 році. Минулого року Toyota продала 4023 одиниць FCEV по всьому світу.

Для порівняння, Rivian, який все ще вважається стартапом батарейних електромобілів (BEV), у третьому кварталі постачав клієнтам у середньому 3339 машин на місяць. Іншими словами, експеримент Toyota з водневими технологіями, схоже, так і залишиться лише експериментом.

Проте дедалі більше автовиробників заявляють про свої наміри побудувати абсолютно нові автомобілі на водневому паливі в найближчому майбутньому, стверджуючи, що ринок зрештою зросте завдяки більшій кількості заправних станцій і зниженню цін на водень. Так, BMW має намір випустити серійний FCEV у 2028 році, а Honda нещодавно представила плагін-гібрид CR-V e:FCEV.