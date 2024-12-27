Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції

Ілон Маск позбавив "правих" журналістів верифікаційної позначки в соцмережі Х за їх критику в бік іммігрантів. Крім цього також було повністю очищено список їхніх читачів на платформі.









"Під роздачу" потрапили щонайменше @isabellamoody, @GavinWax, @LauraLoomer та @rawsalerts. Всі вони висловлювали вкрай негативні тези, щодо прихильності Ілона Маска до мігрантів в США.









"@elonmusk прибрав мою синю галочку, тому що я насмілилась поставити під сумнів його підтримку віз H1B, заміну американських технічних працівників індійськими іммігрантами, а також поставила під сумнів його відносини з Китаєм", - пише Лора Лумер.

Нагадаємо, що Ілон Маск сам є іммігрантом із Південно-Африканської Республіки. У відповідь на ситуацію він зазначив, що правила платформи забороняють користувачам брати участь в організованих спам-атаках, незалежно від наявності верифікації.











