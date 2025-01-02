Акції Азії падають слідом за Волл-стріт. Китайські акції падають на слабких виробничих даних

Більшість азіатських акцій знизилися в четвер, слідуючи за стриманими показниками Волл-стріт, в той час як китайські акції різко впали після того, як дані показали повільніше, ніж очікувалося, зростання виробничої активності в країні.

Більшість основних фондових ринків були закриті в попередній день через новорічні свята. Ринки Японії та Нової Зеландії залишаються закритими.

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися на азіатських торгах у четвер після того, як Волл-стріт знизився в кінці 2024 року, оскільки «ралі Санти» в основному не вдалося реалізувати.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1,3% в четвер, а індекс Shanghai Composite знизився на 0,9%.

Згідно з даними індексу менеджерів із закупівель (PMI), опублікованими в четвер, виробнича активність у Китаї в грудні зросла слабше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що вплив нещодавніх стимулюючих заходів слабшає.

Результати Caixin PMI слідують за урядовими даними, опублікованими раніше цього тижня, які також показали, що виробничий сектор піднявся в грудні, але темпи зростання були нижчими за очікування.

Ринки очікують більшої ясності стосовно планів Пекіна щодо заходів стимулювання економіки в наступному році. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,7%, а китайська компанія Sun Art Retail впала більш ніж на 30% після того, як Alibaba заявила, що вийде з компанії, продавши свій контрольний пакет акцій за $1,6 млрд.

Сінгапурський індекс Straits Times у четвер майже не змінився.

Дані показали, що економіка Сінгапуру продемонструвала мінімальне зростання в четвертому кварталі, на що вплинули млявий експортний попит і уповільнення зростання в Китаї. Хоча в річному обчисленні економіка зросла більш ніж на 4% у 2024 році.

Валовий внутрішній продукт зріс на 0,1% за три місяці до 31 грудня, що значно нижче очікуваних 2% і набагато повільніше, ніж зростання на 3,2% у попередньому кварталі.

У той час як фінансовий сектор Сінгапуру залишався стійким, промисловість зіткнулася з постійними проблемами через ослаблення попиту за кордоном, особливо в секторі електроніки.

Більшість азійських фондових індексів продемонстрували річний приріст у 2024 році, проте в останні кілька місяців ринки стикаються з низхідним тиском через глобальну невизначеність.

Новий президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита проти Китаю, що, як очікується, може спричинити потенційну торговельну війну між США та Китаєм цього року після того, як Трамп вступить на посаду.

Крім того, на грудневому засіданні Федеральної резервної системи США було заявлено про меншу кількість знижень ставки у 2025 році, оскільки інфляція залишається головною проблемою, що ще більше погіршило перспективи азійських ринків.

Малайзійський індекс FTSE KLCI впав на 0,4% у четвер, а філіппінський PSEi Composite втратив 0,6%.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,4%, а індійський ф'ючерс на Nifty 50 продемонстрував негативне відкриття.

Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився на фоні політичних заворушень в країні.

Південна Корея пережила безпрецедентну політичну кризу після того, як 3 грудня президент Юн Сок Йол оголосив воєнний стан, який був швидко скасований під тиском парламенту.

Згодом Юн був оголошений імпічмент і в грудні відсторонений від посади за звинуваченнями у заколоті і зловживанні владою. Сеульський суд видав ордер на його арешт.