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НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0801 грн/$1
12:49 03.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 січня 2025 року.
|Показник
|02.01.2025
|03.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.9972
|42.0801
|0.20
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 3 січня- 42,0385 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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