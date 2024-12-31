48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці

Формально 2024 рік ще не закінчився, проте є факти, які вже можна вважати доконаними. Ford F-Series продовжив свою дивовижну серію і 48-й рік поспіль посів перше місце з продажів пікапів у США. Окрім цього 2024-й став для F-Series 43-м роком перебування на першій сходинці рейтингу найбільш продаваного автомобіля в країні загалом. Про це повідомила прес-служба Ford Motor.

Точні цифри продажів стануть відомі вже у 2025-му році. Наразі Ford уточнює, що з 1977 року по листопад 2024 року було продано понад 33 мільйони транспортних засобів сімейства F-Series.

З 1977 року було продано понад 33 мільйони Ford F-Series

F-Series охоплює цілу низку моделей, починаючи з Ford F-150, який нещодавно вийшов у новому поколінні і доступний у гібридній версії PowerBoost, і закінчуючи робочими Super Duty. Повністю електричний Ford F-150 Lightning і позашляховий Ford F-150 Raptor також є частиною сімейства.