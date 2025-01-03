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Ціни на золото зростають на тлі незначного ослаблення долара. Намічається найкращий тиждень з середини листопада
09:19 03.01.2025 |
Ціни на золото зросли на п'ятничних торгах в Азії, досягнувши тижневого максимуму, оскільки невелике ослаблення долара надало підтримку, хоча долар залишився близьким до свого дворічного піку, зберігаючи тиск на злитки.
О 07:05 EET спот-золото подорожчало на 0,2% до 2662,94 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому виросли на 0,3% до 2677,70 доларів за унцію.
Цього тижня жовтий метал має зрости майже на 2%, що є найкращим тижневим приростом з 17 листопада. Протягом попередніх двох тижнів він знижувався.
Індекс долара США впав на 0,2% на азіатській сесії в п'ятницю, але залишився біля дворічного максимуму, якого він досяг минулого місяця. Ф'ючерси на індекс долара США також знизились.
Ослаблення долара зазвичай призводить до зростання цін на золото, оскільки робить метал дешевшим для покупців, які використовують інші валюти.
На початку 2025 року ринки обережні, оскільки Федеральна резервна система США сигналізувала про ще два зниження процентних ставок цього року.
Високі процентні ставки зазвичай знижують ціни на золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість володіння недохідними активами, такими як золото, водночас роблячи інвестиції під відсотки більш привабливими.
Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $929,70 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до $30,30 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися на тлі сильного долара, в той час як дані по виробничій активності в Китаї, опубліковані днем раніше, не змогли надати підтримку.
Згідно з даними, опублікованими в четвер, виробнича активність в Китаї зросла в грудні, але повільніше, ніж очікувалося.
Дані свідчать про те, що вплив нещодавніх стимулюючих заходів слабшає. Ринки очікують більшої ясності щодо планів Пекіна щодо стимулюючих заходів цього року.
Народний банк Китаю заявив, що знизить процентні ставки з нинішнього рівня 1,5% «у відповідний час» у 2025 році, повідомила в п'ятницю Financial Times.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до $8 815,50 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь знизилися на 0,2% до $4,0260 за фунт.
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