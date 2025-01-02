Підготовку пілотів на F-16 було скорочено: Міноборони розповіло, як цього вдалось досягти

Терміни підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 вдалось скоротити майже на три місяці. Це, своєю чергою, дозволило забезпечити оперативну перевагу у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України Сергія Мельника в інтерв'ю "АрміяІнформ".

Як пояснив Мельник, особливу увагу у рамках програми НАТО DEEP зосередили на підготовці пілотів Сил оборони.

"Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці. Це забезпечує важливу оперативну перевагу в повітрі", - розповів він.

Підготовка пілотів на F-16

19 травня 2023-го року голова уряду Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте заявили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

На наступний день, 20 травня, радник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий надати згоду на передачу Україні бойових літаків за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території Росії. Після цього низка країн почали долучатись до навчання українських пілотів.

Вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули винищувачі F-16. Перші літаки передали Нідерланди та Данія. Зокрема стало відомо, що Бельгія передасть 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Вчора ж, 1 січня, посольство Британії в Україні розповіло, що 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16 на території Британії.