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Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
09:57 01.01.2025 |
Компанія SAIC, що володіє брендом MG, підписала 29 грудня угоду з єгипетською Mansour Group про інвестування 135 мільйонів доларів США в будівництво нового автомобільного заводу в Єгипті. Спочатку це підприємство вироблятиме седан MG5, а потім почне випуск позашляховиків та автомобілів "нової енергії", тобто електромобілів (EV) і плагін-гібридів (PHEV).
Mansour Mobility Manufacturing (MMM), дочірня компанія Mansour Group, отримала ділянку землі під новий завод у нещодавно побудованому індустріальному парку "6th of October". Очікується, що на першому етапі завод матиме річну виробничу потужність 50 000 автомобілів. Другий етап передбачає розширення до 100 000 автомобілів на рік і рівень локалізації виробництва до 45%.
Новий завод матиме власний кузовний цех площею 8000 м2, фарбувальний цех площею 12 000 м2, складальний цех площею 10 000 м2, а також допоміжні будівлі, адміністративні офісні будівлі та критий склад площею 5000 м2.
MG5
У Китаї MG5 нового покоління дебютував у вересні 2024 року з трьома комплектаціями та цінами від 81 900 до 95 900 юанів (11 200 - 13 100 доларів США). Дана модель (на фото нижче) являє собою седан довжиною 4 715 мм і з колісною базою 2 680 мм.
Для китайського ринку доступні два бензинові двигуни об'ємом 1.5 л: початкова версія потужністю 95 кВт (127 к.с.) і турбована на 133 кВт (178 к.с.). У першому випадку встановлюється трансмісія CVT, у другому - 7-ступенева коробка передач з подвійним зчепленням (DCT).
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