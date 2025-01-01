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У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
15:58 31.12.2024 |
У 2024 році найбагатші люди світу суттєво збільшили свої статки, досягнувши нового рекорду - сукупного багатства в $10 трильйонів, інформує Bloomberg.
Лідерами зростання стали Ілон Маск, Марк Цукерберг та головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг, чиї компанії виграли від небувалого підйому акцій технологічного сектора.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, статки 500 найбагатших осіб зросли на $1,5 трильйона, причому $600 мільярдів цього зростання припадають на вісім технологічних магнатів, зокрема Ларрі Еллісона, Джеффа Безоса та Ларрі Пейджа.
Загальний капітал мільярдерів індексу Bloomberg у грудні 2024 року перевищив ВВП Німеччини, Японії та Австралії разом узятих.
Ілон Маск став беззаперечним лідером серед мільярдерів у 2024 році. Його тісні стосунки з обраним президентом США Дональдом Трампом сприяли зростанню вартості компаній Маска, таких як Tesla, SpaceX та xAI. Його капітал досяг $442,1 мільярда, що на $213 мільярдів більше, ніж на початку року.
Американські технологічні акції забезпечили основний приріст статків мільярдерів. Індекс S&P 500 зріс на 24% за рік, причому більш ніж половину цього приросту забезпечили такі компанії, як Tesla, Meta та Nvidia.
Перемога Дональда Трампа на виборах стала каталізатором зростання ринків. S&P 500 встановив рекордний рівень 6 листопада, а капітали мільярдерів збільшилися на $505 мільярдів лише за п'ять тижнів після виборів.
Ралі також охопило крипторинки: біткоїн уперше перевищив позначку $100 тисяч, а капітали мільярдерів у цій сфері, як-от Чанпен Чжао (CZ) із Binance, зросли на 60%.
Найбільші виграші та втрати
Серед найбільших переможців року:
* Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, додав $76 мільярдів до свого капіталу завдяки триразовому зростанню акцій компанії.
* Марк Цукерберг заробив $81 мільярд, попри антимонопольний штраф у $841 мільйон від ЄС, завдяки зростанню акцій Meta на 70%.
* Китайські мільярдери відновили свої капітали після трьох років падіння, додавши 14% за рік.
Втім, рік виявився складним для деяких бізнесменів:
* Французькі магнати розкоші, як-от Бернар Арно, втратили $71 мільярд через уповільнення продажів, особливо в Китаї.
* Карлос Слім втратив $26 мільярдів через падіння мексиканського песо та слабкі ринки після перемоги лівого кандидата на виборах у Мексиці.
* Фам Нят Вионг, власник Vinfast, втратив майже половину свого капіталу через падіння акцій компанії на 70% у першій половині року.
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