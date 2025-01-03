Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання
18:04 03.01.2025 |
Кабінет міністрів України вніс зміни до розпорядження щодо встановлення Національним банком винятків під час валютних операцій. Про це за підсумками засідання уряду 3 січня повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни внесено до додатка "Перелік товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту" до розпорядження Кабміну від 13 лютого 2019 року №76.
Тепер Нацбанк отримав право встановлювати винятки та особливості запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для потреб угоди про розподіл продукції, а також надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України нерезидентам.
Це дозволить здійснювати належний валютний нагляд за операціями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін обмежив виплату спецпенсій понад 23,6 тис. грн на період воєнного стану у 2025 р.
|Підготовку пілотів на F-16 було скорочено: Міноборони розповіло, як цього вдалось досягти
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання
|Долар США посилив зниження до основних валют
|Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0801 грн/$1
|Нацбанк України оновив Стратегію макропруденційної політики у відповідь на виклики тривалої війни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.01.25
|Ціни на золото зростають на тлі незначного ослаблення долара. Намічається найкращий тиждень з середини листопада
Бізнес
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань