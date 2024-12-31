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АНАЛІТИКА

В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів

17:13 30.12.2024 |

Новини IT

 

Європейська комісія офіційно впровадила Директиву про єдиний зарядний пристрій, затверджену ще у жовтні 2022 року. Відтепер усі пристрої, які продаються на території ЄС, мають підтримувати зарядку через USB-C.

Нові правила охоплюють смартфони, планшети, цифрові камери, навушники, геймпади, портативні колонки, клавіатури, миші, електронні книги, навігаційні системи та навіть бездротові навушники. Однак для ноутбуків дія директиви розпочнеться лише з 28 квітня 2026 року.

Ця ініціатива спрямована на зменшення кількості електронних відходів, адже, за даними Європейської комісії, щороку на утилізацію невикористаних зарядних пристроїв припадає близько 11 000 тонн сміття. Нові правила мають спростити життя користувачам, позбавляючи їх необхідності використовувати різні зарядні кабелі для кожного пристрою.

Незважаючи на масштабність нововведення, деякі пристрої, зокрема електричні зубні щітки та машинки для стрижки, поки що не підпадають під дію директиви. Проте комісія допускає можливість перегляду списку пристроїв у майбутньому, щоб включити більше категорій гаджетів.

Подальші кроки передбачають розробку стандартів для бездротової зарядки та відмову від кабелів у комплекті до пристроїв. Це дозволить ще більше зменшити обсяги відходів і зробити зарядку ще більш універсальною.

Таке рішення також може вплинути на світовий ринок, оскільки виробники прагнутимуть стандартизувати свої пристрої відповідно до вимог ЄС.
За матеріалами: gagadget.com
 

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