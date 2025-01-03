Нацбанк України оновив Стратегію макропруденційної політики у відповідь на виклики тривалої війни

Національний банк України (НБУ) оновив Стратегію макропруденційної політики, зокрема, приділивши більше уваги необхідності підтримання безперервності діяльності в умовах повномасштабної війни, яка набула ключової ролі для фінустанов, оскільки операційні ризики можуть виявитися системними.

"Публікація Стратегії сприяє прозорості, зрозумілості та передбачуваності макропруденційної політики для учасників фінансового ринку та відповідно підвищує її ефективність у досягненні основної мети - фінансової стабільності в Україні", - наголосив Нацбанк на сайті у пресрелізі.

Він зазначив, що в Стратегії відображено наслідки повномасштабного вторгнення Росії для фінансового сектору України, нові виклики, які стоять перед макропруденційною політикою, та підходи Національного банку до реагування на ці нові виклики.

Серед інших нових аспектів у документі НБУ виокремив необхідність фокусування банків у своїх кредитних програмах на окремих сегментах і категоріях клієнтів, що не суперечать розвитку ринкового кредитування, адже роль започаткованих урядом з 2020 року програм підтримки кредитування за поточних макроекономічних умов знижуватиметься.

У документі Нацбанк також звертає увагу на те, що кредитний портфель банківського сектору залишається концентрованим. За оцінками НБУ, у жовтні 2024 року на 20 найбільших груп приватних компаній, контрольованих спільними власниками, припадало 42% валових і 17% чистих корпоративних банківських кредитів (без урахування кредитів, наданих групі компаній у ПриватБанку, що пов'язані з колишніми акціонерами та афілійованими з ними особами - 21% валових). Частка неактивних кредитів за цими бізнес-групами становила близько 35%.

"Хоча загалом концентрація кредитного портфеля знижується з часом, вона все ще невиправдано висока, що створює надмірні кредитні ризики для сектору загалом. Національний банк очікує, що банки диверсифікують кредитні портфелі та більш інтенсивно кредитуватимуть малий і середній бізнес", - йдеться в оновленій стратегії.

Крім того, НБУ наголошує на значному впливі екологічних, соціальних та управлінських (ESG) ризиків на діяльність банків.

"Додатково уточнено фокус Стратегії, адже з часу її останнього оновлення чотири роки тому ослаб один із системних ризиків, згаданий у попередньому документі, - стрімке зростання обсягів незабезпеченого споживчого кредитування. Також з огляду на війну актуалізовано плани щодо впровадження та застосування макропруденційних інструментів, зокрема, відтерміновано впровадження буферів капіталу", - зазначив Нацбанк.

Оновлену Стратегію макропруденційної політики схвалено рішенням правління Національного банку №444 від 24 грудня 2024 року.