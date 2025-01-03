Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
13:16 03.01.2025 |
Населення України в грудні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,936 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом, коли українці купили 1,289 млрд доларів, проте він менший, ніж у жовтні, коли було зафіксовано рекордний обсяг за 12 років.
За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.
Курс долара в грудні
Курс долара на готівковому ринку в грудні коливався близько рівня від 42,00 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 40 копійок до 42,00 грн/долар.
Протягом грудня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 31 грудня - 42,03 грн/долар.
За листопад курс долара зріс на 1,1% - з 41,59 грн/долар до 42,03 грн/долар. З початку року курс зріс на 10,7% (з 37,98 на 31 грудня 2023 року).
Валютні резерви українців
За даними НБУ, за січень-листопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів (минулого року - 10,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,5 трлн гривень).
Як зазначив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту, тобто конвертуються не тільки нові потоки, але вже накопичені гривневі заощадження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0801 грн/$1
|Нацбанк України оновив Стратегію макропруденційної політики у відповідь на виклики тривалої війни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.01.25
|Ціни на золото зростають на тлі незначного ослаблення долара. Намічається найкращий тиждень з середини листопада
|Акції в Азії зростають на фоні різкого зростання південнокорейського індексу KOSPI
|Долар на шляху до найкращого тижня з листопада на тлі ставок у США та економічних прогнозів
Бізнес
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року