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АНАЛІТИКА

Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років

13:16 03.01.2025 |

Фінанси

 

Населення України в грудні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,936 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом, коли українці купили 1,289 млрд доларів, проте він менший, ніж у жовтні, коли було зафіксовано рекордний обсяг за 12 років.

За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.

 

Курс долара в грудні

Курс долара на готівковому ринку в грудні коливався близько рівня від 42,00 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 40 копійок до 42,00 грн/долар.

Протягом грудня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 31 грудня - 42,03 грн/долар.

За листопад курс долара зріс на 1,1% - з 41,59 грн/долар до 42,03 грн/долар. З початку року курс зріс на 10,7% (з 37,98 на 31 грудня 2023 року).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-листопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів (минулого року - 10,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,5 трлн гривень).

Як зазначив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту, тобто конвертуються не тільки нові потоки, але вже накопичені гривневі заощадження.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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