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АНАЛІТИКА

Долар США посилив зниження до основних валют

15:43 03.01.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США посилив зниженням до основних світових валют вдень у п'ятницю.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США до шести основних світових валют, втрачає 0,4% щодо рівня на закриття попередніх торгів.

Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшується на 0,17%.

За даними CME FedWatch, учасники ринку деривативів очікують зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США на 25-50 базисних пунктів цього року. Імовірність зниження на 25 б.п. вони оцінюють у 31,3%, на 50 б.п. - в 32,1%.

Євро на 14:51 EET торгується в районі $1,0301 порівняно з $1,0267 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває на рівні 161,83 єни порівняно зі 161,71 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 157,11 єни проти 157,51 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2409 порівняно з $1,2382 на закриття сесії в четвер. Курс євро становить 0,8299 фунта проти 0,8294 фунта.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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