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Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
11:47 31.12.2024 |
Компанія Frore Systems оголосила, що на виставці CES 2025 продемонструє ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge 14 із технологією твердотілого охолодження AirJet.
Партнерство з Samsung відкриває новий підхід до керування температурою тонких та легких ноутбуків. Система охолодження розв'язує такі проблеми, як розсіювання тепла та шум під час роботи, зберігаючи мініатюрність пристрою.
Технологію AirJet використовує твердотілий механізм створення повітряного потоку замість традиційних вентиляторів, який забезпечує ефективне та тихе охолодження. Frore Systems повідомляє, що система може підвищити продуктивність ноутбука до 50% без збільшення товщини пристрою та створення шуму. Раніше компанія продемонструвала AirJet, інтегровану з твердотілим накопичувачем.
Ноутбук Galaxy Book4 Edge 14 є одним із найтонших у своїй категорії. Використання AirJet має покращити його продуктивність зі збереженням портативності. У Frore Systems кажуть, що AirJet дозволить ноутбуку споживати 18 Вт замість 12 Вт зі звичайною системою охолодження.
При цьому площа системи охолодження зменшиться на 45% та звільнить внутрішній простір. Додаткове місце дозволить розмістити акумулятор на 64,8 Вт*год замість 55,9 Вт*год, що призведе до збільшення часу роботи в режимі відео на 16% - з 20 до 23,2 години.
AirJet також усуває потребу у вхідних отворах для вентилятора, забезпечуючи більш естетично та захищену від вологи та пилу конструкцію зі збереженням ультратонкого профілю 10,9 мм. Frore Systems стверджує, що система AirJet забезпечує стабільну продуктивність під час тривалого використання, що робить її ідеальною для ресурсомістких програм та ігор.
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