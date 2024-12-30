Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань

Бронеавтомобіль Inguar-3 українського виробництва вже пройшов бойові тестування та отримав перші замовлення.

Про це в коментарі Укрінформу розповів СЕО-директор та співзасновник компанії Inguar Defence Артем Ющук.

«2024 рік став для нашої компанії роком випробувань техніки. Ми досить відповідально поставились до цього питання, і в цілому машина пройшла близько 10 тисяч км жорстких тестів. Зокрема - бойові тести з бійцями бригади "Азов" у Серебрянському лісі, зараз - на Сумському напрямку», - повідомив він.





У результаті компанія отримала перші державні замовлення від двох структур (за умовами договорів називати їх поки Ющук не може) і передасть їх на фронт протягом пів року.

«Відгук після перших бойових тестів з "Азовом" приніс нам довгоочікуваний перший контракт. Перші машини зʼявляться на фронті вже у другому кварталі 2025 року», - розповів співзасновник компанії-виробника.

Наразі замовлення, які отримала Inguar Defence, не закривають її виробничих спроможностей, тож компанія гостро потребує додаткових замовлень. Планові довгострокові замовлення компанії - запорука її виживання. «Ми здатні виготовляти набагато більше. Якщо ми не отримуватимемо контракти з періодичністю хоча б раз на два місяці, ми просто не виживемо як компанія», - зазначив Ющук.

Бронемашину збирають в Україні «з нуля», для броньовика не використовують жодне «цивільне» шасі, й виробничий процес в цього українського виробника складніший, ніж у більшості інших виробників. Це тягне за собою в рази вищу локалізацію та більшу кількість робочих місць для українців.





«Маємо надію, що держава це розуміє і підтримуватиме саме таке виробництво - орієнтоване на локалізацію в Україні і на продукт, створений відповідно до найактуальніших вимог. Конкуренція потужна, можна сказати - навіть агресивна. Але в нас немає іншого вибору, ніж пробиватись», - додав Ющук.

Компанія, за його словами, має багато інших, набагато складніших розробок у процесі.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України випробували нову українську бронемашину Inguar-3 під час боїв у Серебрянському лісі в Луганській області.

Унікальний український бронеавтомобіль Inguar-3 - представник нового покоління модульних тактичних бронемашин, український легкий багатоцільовий бронеавтомобіль класу MRAP, спеціально розроблений для захисту екіпажу від стрілецької зброї, підриву на саморобних вибухових пристроях та мінах. Він був створений молодими (середній вік конструкторів - 22-23 роки) інженерами-випускниками Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» й офіційно презентований навесні.