LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+

LG Electronics представила новий сервіс потокової передачі аудіо під назвою LG Radio+. Цей сервіс, підтримуваний рекламою, вже доступний на смарт-телевізорах LG з операційною системою webOS 6.0 і вище в США та Південній Кореї.

LG Radio+ дає змогу користувачам отримувати доступ до широкого спектру подкастів і радіопрограм. У співпраці з глобальним постачальником радіоконтенту Radioline, LG пропонує понад 14 500 каналів у США та понад 440 у Кореї.

Серед доступних каналів - NPR, CNN Radio, Fox Radio і The Joe Rogan Experience у США, а також популярні місцеві станції в Кореї. Застосунок LG Radio+ можна завантажити з Content Store або через функцію голосового пошуку на пульті LG Magic Remote. У 2025 році LG планує інтегрувати LG Radio+ в застосунок LG ThinQ і динаміки xboom.