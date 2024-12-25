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LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
11:57 25.12.2024 |
LG Electronics представила новий сервіс потокової передачі аудіо під назвою LG Radio+. Цей сервіс, підтримуваний рекламою, вже доступний на смарт-телевізорах LG з операційною системою webOS 6.0 і вище в США та Південній Кореї.
LG Radio+ дає змогу користувачам отримувати доступ до широкого спектру подкастів і радіопрограм. У співпраці з глобальним постачальником радіоконтенту Radioline, LG пропонує понад 14 500 каналів у США та понад 440 у Кореї.
Серед доступних каналів - NPR, CNN Radio, Fox Radio і The Joe Rogan Experience у США, а також популярні місцеві станції в Кореї. Застосунок LG Radio+ можна завантажити з Content Store або через функцію голосового пошуку на пульті LG Magic Remote. У 2025 році LG планує інтегрувати LG Radio+ в застосунок LG ThinQ і динаміки xboom.
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