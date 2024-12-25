Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+

11:57 25.12.2024 |

Новини IT

LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+

 

LG Electronics представила новий сервіс потокової передачі аудіо під назвою LG Radio+. Цей сервіс, підтримуваний рекламою, вже доступний на смарт-телевізорах LG з операційною системою webOS 6.0 і вище в США та Південній Кореї.

LG Radio+ дає змогу користувачам отримувати доступ до широкого спектру подкастів і радіопрограм. У співпраці з глобальним постачальником радіоконтенту Radioline, LG пропонує понад 14 500 каналів у США та понад 440 у Кореї.

Серед доступних каналів - NPR, CNN Radio, Fox Radio і The Joe Rogan Experience у США, а також популярні місцеві станції в Кореї. Застосунок LG Radio+ можна завантажити з Content Store або через функцію голосового пошуку на пульті LG Magic Remote. У 2025 році LG планує інтегрувати LG Radio+ в застосунок LG ThinQ і динаміки xboom.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: LG
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9875
  0,0035
 0,01
EUR
 1
 43,6334
  0,0120
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес