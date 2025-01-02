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НБУ встановив довідковий курс гривні – 41,9972 грн/$1
12:47 02.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 2 січня 2025 року.
|Показник
|01.01.2025
|02.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.9787
|41.9972
|0.04
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 січня- 41,9725 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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