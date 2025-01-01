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АНАЛІТИКА

ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго

 

Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, зауважили у Міненерго.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія підтвердила, що Європа готова до припинення транзиту російського газу територією України з 1 січня 2025 року.
Ключові теги: Росія
 

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