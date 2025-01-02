Ф'ючерси на американські фондові індекси падають на обережному старті 2025 року

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали в середу ввечері, ознаменувавши обережний початок 2025 року після того, як ажіотаж навколо штучного інтелекту і зниження процентних ставок привели до значного зростання фондових ринків в минулому році.

Але цей ріст зійшов нанівець наприкінці 2024 року, оскільки так зване «ралі Санти» наприкінці грудня в основному не вдалося реалізувати. Занепокоєння щодо уповільнення темпів зниження процентних ставок Федеральним резервом і невизначеність щодо політики нового президента Дональда Трампа змусили інвесторів зафіксувати нещодавні прибутки.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% до 5 927,25 пунктів, а ф'ючерси на Nasdaq 100 - на 0,1% до 21 213,50 пунктів. Ф'ючерс на індекс Доу-Джонса впав на 0,2% до 42 809,0 пунктів.

Обсяги торгів залишаються низькими через свята, і очікується, що вони зростуть лише наступного тижня.

На настрої також вплинув наїзд автомобіля в Новому Орлеані, в результаті якого загинуло щонайменше 15 осіб, а біля готелю «Трамп» в Лас-Вегасі вибухнув кібер-трак компанії Tesla Inc.

У той час як індекси Волл-стріт демонстрували зоряний ріст протягом 2024 року, цей імпульс значною мірою зупинився в останні торгові дні 2024 року, а основні індекси в грудні продемонстрували майже нульову динаміку.

У вівторок S&P 500 закрився на 0,4% на рівні 5 881,60 пунктів, а NASDAQ Composite впав на 0,9% до 19 310,79 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 0,1% до 42 544,22 пунктів, причому всі три індекси втрачали щонайменше три дні поспіль.

Але вони все ще торгувалися з істотним здобутком за 2024 рік. Nasdaq виріс на 28,6%, отримавши найбільшу вигоду від ралі в технологічних акціях, викликаного штучним інтелектом. S&P 500 виріс на 23,3%, а Dow додав 12,9% у 2024 році.

Економічна та міжнародна політика Трампа буде в центрі уваги в найближчий місяць, оскільки в січні він вступить на посаду.

Трамп пообіцяв проводити переважно експансіоністську політику, але також пообіцяв різке підвищення торговельних мит проти основних торговельних партнерів США, таких як Китай, Канада та Мексика.

Невизначеність щодо політики Трампа призвела до того, що інвестори стали обережними протягом останніх тижнів, що спричинило певну фіксацію прибутку після початкового ралі на Волл-стріт у відповідь на перемогу Трампа на виборах на початку листопада.

Інвестори також побоюються, що політика Трампа може утримати інфляцію на високому рівні в довгостроковій перспективі, що призведе до меншого зниження процентних ставок з боку ФРС.

Нещодавно центральний банк відзначив повільніший темп зниження ставок у 2025 році, посилаючись на занепокоєння щодо стійкої інфляції та сильного ринку праці.

Коментарі ФРС спровокували тривалий розпродаж на Волл-стріт і стали основним чинником втрат у грудні.