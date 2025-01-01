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Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА

11:41 31.12.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів призначив Руслана Кравченка новим головою Державної податкової служби.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На своєму засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Кравченка Руслана Андрійовича Головою Державної податкової служби України", - зазначив він.

Нагадаємо, з квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію. Перед цим, з березня 2021 року, він очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2012 року працював у військовій прокуратурі, отримав статус учасника АТО, перебуваючи там на посаді прокурора, писав сам Кравченко в автобіографії.

Як повідомлялося, Кабмін на своєму засіданні 28 грудня погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а Філіпа Проніна - з посади голови Полтавської ОДА. Пізніше укази про їх звільнення підписав президент Володимир Зеленський.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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