Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
16:23 27.12.2024 |
Столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року. Про це розповів представник Archer в інтерв'ю The Independent.
Згідно з угодою, літаки eVTOL вироблятимуться в Абу-Дабі. Планується, що літак Archer's Midnight перевозитиме до чотирьох пасажирів на один транспортний засіб між різними "вузловими портами", розташованими навколо столиці ОАЕ, скорочуючи час у дорозі на 80%.
"Мета Archer - трансформувати міські подорожі, замінивши 60-90-хвилинні поїздки на автомобілі 10-20-хвилинними польотами, які є безпечними, екологічними, не шумними й конкурентоспроможними за вартістю з наземним транспортом", - зазначив представник Archer.
Зазначається, що Archer's Midnight EVTOL зможе перевозити пасажирів зі швидкістю до 240 км/год, використовуючи рельєф міста, щоб більшу частину шляху пролетіти над водою.
Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate.
Відтоді з'явилося понад 300 стартапів у сфері eVTOL, що залучили близько $10 млрд фінансування.
Довідка
eVTOL - це електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, такий собі дрон із пасажиром, призначений для внутрішньоміських переміщень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Китай планує побудувати найбільшу у світі ГЕС поблизу кордону з Індією
|Глобальний ланцюг постачань під загрозою через погрози Трампа ввести мита - Bloomberg
|Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента
|Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну - УГКЦ
|Президент Німеччини розпустив парламент
Бізнес
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років