Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року

В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року

 

Столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року. Про це розповів представник Archer в інтерв'ю The Independent.

Згідно з угодою, літаки eVTOL вироблятимуться в Абу-Дабі. Планується, що літак Archer's Midnight перевозитиме до чотирьох пасажирів на один транспортний засіб між різними "вузловими портами", розташованими навколо столиці ОАЕ, скорочуючи час у дорозі на 80%.

"Мета Archer - трансформувати міські подорожі, замінивши 60-90-хвилинні поїздки на автомобілі 10-20-хвилинними польотами, які є безпечними, екологічними, не шумними й конкурентоспроможними за вартістю з наземним транспортом", - зазначив представник Archer.

Зазначається, що Archer's Midnight EVTOL зможе перевозити пасажирів зі швидкістю до 240 км/год, використовуючи рельєф міста, щоб більшу частину шляху пролетіти над водою.

Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate.

Відтоді з'явилося понад 300 стартапів у сфері eVTOL, що залучили близько $10 млрд фінансування.

Довідка

eVTOL - це електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, такий собі дрон із пасажиром, призначений для внутрішньоміських переміщень.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ОАЕ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9403
  0,0956
 0,23
EUR
 1
 43,7479
  0,2357
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5462  0,04 0,10 42,2262  0,03 0,08
EUR 43,3981  0,03 0,07 44,1527  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9200  0,09 0,22 41,9400  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес