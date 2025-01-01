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АНАЛІТИКА

На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль

16:10 31.12.2024 |

Економіка

 

Цього року на оборонні потреби було спрямовано більш ніж половину видатків державного бюджету.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«На оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету. Буквально кожну гривню, зібрану всередині країни. Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів», - розповів Шмигаль.

За його словами, в оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина - українського виробництва.

«У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт «Армія дронів» закупили понад 1,2 млн безпілотників. Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя», - сказав прем'єр.

Він нагадав, що запрацювала й так звана "данська модель" завантаження українського ОПК, коли партнери закуповують зброю для України в українських підприємств. За словами Шмигаля, за цією моделлю «вдалося залучити майже 1 млрд доларів».
 

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