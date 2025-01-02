Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара

Ціни на золото трохи зросли на торгах в Азії в четвер, продовживши свої високі показники з 2024 року, оскільки слабший долар США надавав підтримку, в той час як трейдери зберігали обережність, враховуючи прогноз Федеральної резервної системи США щодо меншої кількості знижень процентних ставок цього року.

О 06:06 EET cпот-золото подорожчало на 0,3% до 2632,82 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,1% до 2644,47 доларів за унцію.

У 2024 році жовтий метал підскочив на 27%, що стало найкращим показником з 2010 року, чому сприяло масштабне зниження ставок ФРС у попередньому році та геополітична напруженість у всьому світі.

Коли процентні ставки низькі, альтернативна вартість зберігання золота знижується порівняно з процентними активами, такими як облігації або ощадні рахунки. Як наслідок, інвестори зазвичай спрямовують більше капіталу в золото як засіб збереження вартості та хеджування від невизначеності.

Хоча ціни на золото зростали протягом більшої частини року, грудневе засідання ФРС стало поштовхом, оскільки просигналізувало про ще два зниження ставок у 2025 році.

Ціни на золото різко впали після засідання ФРС і з тих пір спостерігається стриманий рух, що відображає обережний прогноз на наступний рік.

Індекс долара США впав на 0,2% в азіатські години в четвер, але залишився біля дворічного максимуму, якого він досяг минулого місяця. Ф'ючерси на індекс долара США також зросли.

На тлі очікувань меншої кількості знижень ставок у 2025 році долар ще більше зміцнився, створюючи тиск на золото.

Сильніший долар тисне на ціни на золото, оскільки робить жовтий метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Інші дорогоцінні метали у вівторок зросли. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $916,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до $29,715 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в четвер через ослаблення долара, в той час як зростання щомісячної виробничої активності в Китаї надало підтримку.

Виробнича активність в Китаї зросла в грудні, але повільніше, ніж очікувалося, показали дані індексу ділової активності Caixin PMI, опубліковані в четвер.

Дані свідчать про те, що вплив нещодавніх стимулюючих заходів слабшає. Ринки чекають більшої ясності щодо планів Пекіна щодо заходів стимулювання на наступний рік, де уряд сигналізував про пом'якшення грошово-кредитної політики в 2025 році.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,9% до $8 863,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь - на 0,7% до $4 0492 за фунт.