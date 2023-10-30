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АНАЛІТИКА

Уряд змінив правила експорту аграрної продукції – УЗА

08:51 30.10.2023 |

Новини АПК

 

Кабмін ухвалив рішення про зміну правил експорту аграрної продукції для боротьби з тіньовим ринком та неповерненням валютної виручки в країну.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація

У Асоціації заявляють, що відповідну постанову уряду планують опублікувати вже 30 жовтня.

"Протягом 10 діб будуть відпрацьовані деталі оновленої процедури експорту, що передбачатиме, як заявляють автори, боротьбу з тіньовим ринком та неповерненням валютної виручки в країну", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до нововведень компанії, що займаються експортом агропродукції, мають стати на облік в державному аграрному реєстрі (ДАР). Верифікація в ДАР відбуватиметься за наявності свідоцтва про платника податків станом на 23 лютого 2022 року та зараз.

Також компаніям потрібно не мати простроченого повернення валютної виручки. Інакше, експортеру доведеться отримувати ліцензію на експорт агропродукції.

Крім того, буде зміна процедури повернення ПДВ експортерам, яке буде відбуватися лише після повернення валютної виручки. Термін повернення виручки зменшено зі 180 до 90 діб. Окрім того, Нацбанк заборонить закривати рахунки до зняття валютного контролю.
За матеріалами: Економічна правда
 

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