Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів

Підписники Gemini Advanced тепер можуть вивчати PDF-документи за допомогою штучного інтелекту. Якщо відкрити документ через додаток Google Файли, то з'явиться функція "Запитати про цей PDF", пише датамайнер Мішаал Рахман.

Для роботи функції необхідно, щоб на смартфоні була встановлена ОС Android 15, а за замовчуванням був обраний Gemini замість Google Асистента. На відміну від опції "Запитати про вміст екрана", яка аналізує лише скриншот і відповідає на основі його вмісту, функція "Запитати про цей PDF" обробляє весь документ цілком.

Google розгортає нову функцію поступово, тому вона має з'явитись у всіх користувачів найближчими тижнями. До речі, це доповнення з'явилося після того, як нещодавно додаток Google Файли отримав власний переглядач PDF.