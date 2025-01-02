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Долар послаблюється на обережному початку 2025 року. Єна затримується на п'ятимісячних мінімумах
09:03 02.01.2025 |
Долар США коливався на початку торгів 2025 року після сильного річного зростання по відношенню до більшості валют, а єна закріпилася біля найнижчого рівня за останні п'ять місяців, оскільки інвестори побоюються, що процентні ставки в США залишаться високими ще довше.
На початку року увага ринку буде зосереджена на новій адміністрації Трампа та її політиці, яка, як очікується, не тільки прискорить зростання, але й посилить ціновий тиск. Це підтримуватиме дохідність казначейських облігацій США та стимулюватиме попит на долар.
Велика різниця в процентних ставках між США та іншими країнами кинула тінь на валютний ринок протягом останнього року, що призвело до різкого падіння більшості валют по відношенню до долара в 2024 році.
Не більшого, ніж єна, яка впала більш ніж на 10% у 2024 році, що стало четвертим роком її падіння. У перший торговий день 2025 року вона майже не змінилася і становила 157,10 за долар, недалеко від п'ятимісячного мінімуму, досягнутого у вівторок, що змушує трейдерів остерігатися втручання японської влади.
Ринки в Японії закриті до кінця тижня.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших, знизився на 0,2% до 108,32 в четвер, але залишився близьким до дворічного максимуму, досягнутого у вівторок. Індекс виріс на 7% в 2024 році, оскільки трейдери різко знизили очікування зниження ставок.
«Долар США, ймовірно, залишиться в лідерах (цього року), враховуючи його все ще високу прибутковість, винятковість США та привабливість як безпечної гавані в непевні часи», - сказав головний інвестиційний стратег Saxo Чару Чанана (Charu Chanana).
Погіршення перспектив зростання за межами США, геополітична напруженість на Близькому Сході і російсько-українська війна збільшили попит на долар.
У четвер євро подорожчав на 0,11% до $1,0366 після падіння більш ніж на 6% у 2024 році. Трейдери очікують більш глибокого зниження процентних ставок Європейським центральним банком в 2025 році, при цьому ринки оцінюють 113 базисних пунктів пом'якшення в порівнянні з 42 базисними пунктами зниження, закладеними в ціну центрального банку США.
Останній раз стерлінг коштував $1,2519. Минулого року він впав на 1,7%, але, тим не менш, був найкращою валютою G10 по відношенню до долара, головним чином, завдяки тому, що британська економіка трималася краще, ніж очікувалося.
Китайський юань впав до 14-місячного мінімуму, оскільки занепокоєння щодо стану другої за величиною економіки світу, перспективи запровадження адміністрацією Трампа імпортних тарифів у США та зниження прибутковості місцевих облігацій вплинули на настрої інвесторів.
Після падіння на 2,8% по відношенню до долара США у 2024 році, що стало третім роком поспіль, юань відскочив від мінімуму в 7,31 за долар. Трейдери кажуть, що це може відображати бажання влади стримати падіння валюти до повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Австралійський і новозеландський долари відійшли від дворічних мінімумів, досягнутих у вівторок. Австралієць виріс на 0,36% до $0,6215 після падіння на 9% у 2024 році, що є найслабшим річним показником з 2018 року.
Ківі впав на 11,4% минулого року, що є найнижчим показником з 2015 року. У четвер він подорожчав на 0,52% до $0,5617.
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