Мінфін у I кв.-2025 двічі запропонує доларові ОВДП і один раз - у євро

Міністерство фінансів України, яке в четвертому кварталі скоротило кількість аукціонів із розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики через значне зовнішнє фінансування, продовжить таку політику і в першому кварталі 2025 року.

Згідно з графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, загалом буде проведено три аукціони: 4 лютого і 25 березня - із розміщення річних доларових облігацій, 18 березня - річних облігацій у євро.

Щодо гривневих ОВДП, то 7 січня Мінфін проведе чотири аукціони із продажу паперів із погашенням через 1,1 року, 2,2 року, 2,9 і 4 роки, тоді як у всі наступні вівторки кварталу - 1,4-1,5 року, 2,4-2,5 року і 4 роки.

Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно кілька разів зазначав, що Мінфін 2025 року намагатиметься стабілізувати обсяг запозичень на внутрішньому ринку, щоб він міг забезпечити погашення раніше випущеного боргу, адже потенціал цього ринку з погляду фінансування дефіциту практично вичерпано.

"Має бути тренд на зменшення залежності від внутрішнього фінансування, тому що воно вже не несе такої «видаткової» користі, як на початку війни...", - сказав, зокрема, глава Мінфіну на організованій Центром економічної стратегії дискусії (ЦЕС) 12 грудня.

Закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планують залучити $38,4 млрд зовнішнього фінансування, профінансувавши коштом нього 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн