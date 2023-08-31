Азіатські акції падають, оскільки середні індекси ділової активності у Китаї компенсують ставки ФРС на паузу

Більшість азіатських акцій у четвер рухалися в діапазоні від флету до мінімуму, оскільки змішані дані про ділову активність з Китаю компенсували оптимізм з приводу того, що Федеральна резервна система може завершити цикл підвищення ставок.

Занепокоєння з приводу китайського ринку нерухомості також має значення, оскільки Country Garden Holdings, найбільший забудовник Китаю, зареєстрував величезні збитки майже в 7 мільярдів доларів і попередив про потенційний дефолт.

Проте втрати регіональних акцій були обмеженими з огляду на деякі позитивні сигнали з Волл-стріт. Індекси США завершили середу зростанням , оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ВВП та зайнятості вказали на те, що ФРС має обмежений економічний потенціал для продовження підвищення відсоткових ставок. Цього тижня також буде опубліковано нові економічні показники США.

Але більшість азіатських індексів зазнали різких втрат у серпні, враховуючи, що ставки в США, ймовірно, залишаться високими ще довгий час. Стурбованість щодо економічного спаду в Китаї також вплинула на настрої в регіоні.

Допомогли деякі сильні регіональні економічні показники. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,5%, чому сприяли сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів за липень, хоча окремі дані показали, що промислове виробництво цього місяця продовжило знижуватися. Nikkei також торгувався зі зниженням майже на 2% за серпень.

Індекс KOSPI Південної Кореї впав у четвер на 0,4% через значніше, ніж очікувалося, падіння роздрібного продажу та промислового виробництва, оскільки країна бореться з високими відсотковими ставками та стійкою інфляцією. Індекс KOSPI також знизився на 3,2% за серпень.

Гонконгський індекс Hang Seng утримувався на позитивній території завдяки силі акцій важковагових технологічних компаній, тоді як Country Garden також побачив деякі пропозиції, сподіваючись, що уряд надасть додаткову підтримку ринку нерухомості. Уряди деяких провінцій Китаю цього тижня знизили ставки за іпотечними кредитами, щоб допомогти підтримати сектор, що відчуває труднощі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали між 0,1% і 0,2% після того, як дані показали, що виробничий сектор країни у серпні скорочується п'ятий місяць поспіль, хоч і повільнішими, ніж очікувалося, темпами.

Однак невиробнича активність цього місяця зросла менше, ніж очікувалося, що посилює побоювання, що уповільнення темпів зростання в секторі нерухомості негативно позначається на економіці.

Китайські індекси також показали найгірші результати в Азії у серпні, знизившись на 5-8%. Hang Seng, зокрема, зазнав різких втрат через слабкість акцій нерухомості на початку місяця.

Ринки тепер очікують на нові заходи стимулювання з боку Китаю, а повідомлення ЗМІ припускають, що Народний банк, ймовірно, найближчими тижнями знизить ставки за іпотечними та депозитними кредитами.

Побоювання з приводу Китаю призвели до того, що австралійський індекс ASX 200 у четвер торгувався у бічному тренді, причому у серпні індекс упав на 1,5%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на приглушене відкриття напередодні ключових даних із ВВП за червень, які мають вийти сьогодні.

Очікується, що індійська економіка зросте на 7,7%, що стане найшвидшим темпом за рік завдяки стійкому промисловому виробництву та споживчим витратам.

Але в серпні Nifty, як і раніше, торгувався зі зниженням на 2% через фіксацію прибутку та слабкість акцій технологічних компаній.

Занепокоєння щодо відновлення інфляції в Індії також мало велике значення, оскільки високі ціни на овочі та слабкі сезони дощів спровокували суттєво вищі, ніж очікувалося, показники споживчої інфляції за липень.