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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,1971 грн/$1
12:44 16.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 січня 2025 року.
|Показник
|15.01.2025
|16.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.265
|42.1971
|-0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 січня- 42,2659 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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