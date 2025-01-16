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Генслер: SEC ніколи не називала біткоїн та Ethereum цінними паперами
12:22 16.01.2025 |
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) «ніколи не стверджувала», що біткоїн та Ethereum є цінними паперами. Про це повідомляє The Block з посиланням на слова голови регулятора Гері Генслера в інтерв'ю Yahoo Finance.
Генслер, який покине свій пост 20 січня 2025 року, сказав, що ні він, ні його попередник, Джей Клейтон, не говорили, що згадані вище активи є цінними папером. Він зазначив, що не може прямо висловитися щодо цього питання через характер його роботи.
«Понад 70%, можливо, навіть 80% криптовалютного ринку пов'язані з біткоїном та Ethereum. Я насправді звертаю увагу на іншу частину - ці 10 000-15 000 інших токенів, які можуть існувати лише тому, що інвестори вкладають у них гроші, фактично роблячи ставку на проєкт. Вони потребують належного розкриття інформації. Закон вимагає, щоб ви отримали таке розкриття, але наразі вони не відповідають цим вимогам», - зазначив чинний голова SEC.
Також раніше Генслер сказав, що біткоїн - це високоспекулятивний і нестабільний актив. Він додав, що на планеті живе сім мільярдів людей, і всі вони хочуть торгувати першою криптовалютою, «так само як ми торгуємо золотом уже 10 000 років». На його думку, сьогодні таким активом є біткоїн, а в майбутньому це може бути щось інше.
Зазначимо, у березні 2024 року Генслер відмовився дати чітке визначення Ethereum. Він заявив, що класифікація активу залежить від намірів інвесторів.
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