Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генслер: SEC ніколи не називала біткоїн та Ethereum цінними паперами

12:22 16.01.2025 |

Фінанси

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) «ніколи не стверджувала», що біткоїн та Ethereum є цінними паперами. Про це повідомляє The Block з посиланням на слова голови регулятора Гері Генслера в інтерв'ю Yahoo Finance.

Генслер, який покине свій пост 20 січня 2025 року, сказав, що ні він, ні його попередник, Джей Клейтон, не говорили, що згадані вище активи є цінними папером. Він зазначив, що не може прямо висловитися щодо цього питання через характер його роботи.

«Понад 70%, можливо, навіть 80% криптовалютного ринку пов'язані з біткоїном та Ethereum. Я насправді звертаю увагу на іншу частину - ці 10 000-15 000 інших токенів, які можуть існувати лише тому, що інвестори вкладають у них гроші, фактично роблячи ставку на проєкт. Вони потребують належного розкриття інформації. Закон вимагає, щоб ви отримали таке розкриття, але наразі вони не відповідають цим вимогам», - зазначив чинний голова SEC.

Також раніше Генслер сказав, що біткоїн - це високоспекулятивний і нестабільний актив. Він додав, що на планеті живе сім мільярдів людей, і всі вони хочуть торгувати першою криптовалютою, «так само як ми торгуємо золотом уже 10 000 років». На його думку, сьогодні таким активом є біткоїн, а в майбутньому це може бути щось інше.

Зазначимо, у березні 2024 року Генслер відмовився дати чітке визначення Ethereum. Він заявив, що класифікація активу залежить від намірів інвесторів.

Генслер: SEC ніколи не називала біткоїн та Ethereum цінними паперами
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2659
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 43,5297
  0,2079
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес