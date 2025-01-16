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Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта і дешевшає в парі з єною
14:56 16.01.2025 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у четвер, зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Пара євро/долар за даними на 14:15 к. ч. торгується на рівні $1,0289 порівняно з $1,0292 на закриття попередньої сесії.
Євро так і не може зміцнитися до долара у зв'язку з побоюваннями інвесторів щодо слабких перспектив економіки єврозони, а також політичної напруженості в регіоні, зазначає аналітик ING Кріс Тернер.
Опубліковані напередодні статдані, що показали несподіване сповільнення базової інфляції в США, були гарною можливістю для підйому курсу євро, проте його підвищення було помірним, каже експерт, слова якого наводить Trading Economics. Це, за його словами, відображає "переконаність інвесторів у слабкій динаміці євро цього року".
Як повідомлялося, споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) у США минулого місяця зросли на 3,2% у річному вираженні. Аналітики в середньому очікували збереження темпів зростання на рівні листопада - 3,3%.
Курс фунта опустився під час торгів до $1,2209 порівняно з $1,2243 напередодні.
Єна продовжує зміцнюватися в парі з доларом на зростаючих очікуваннях посилення грошово-кредитної політики Банком Японії. Напередодні глава японського ЦБ Кадзуо Уеда заявив, що регулятор обговорить можливість підвищення ключової ставки на засіданні, що відбудеться наступного тижня.
Пара долар/єна торгується на рівні 155,95 єни порівняно з 156,47 єни на закриття попередньої сесії.
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,3478 юаня з 7,3487 юаня напередодні.
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