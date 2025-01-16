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«Банківська таємниця захищає злодіїв»: Міністр фінансів Марченко хоче відкрити фінансові дані українців податківцям
11:57 16.01.2025 |
Співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі подкасту "" mce_href="" target="_blank">УТ-2".
"Однозначно", - відповів міністр на запитання, чи мають податківці отримати доступ до банківської таємниці.
"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків - це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - додав Марченко.
Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.
"І це те, з чим важко зараз мені наприклад (сперечатися, - ред.). Тому що я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію", - сказав Марченко.
На його думку, тому доступ до банківської таємниці українців отримали лише фіскальні органи, а не усі правоохоронці.
"Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо: у нас є захищений периметр, вся ця інформація буде знаходитися у фіскальних органах і правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації. Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана", - пояснив Марченко.
Він уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації.
"Ми роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами. ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з'явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим", - додав Марченко.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року Верховна Рада вжа намагалася скасувати банківську таємницю для правоохоронців під час голосування за закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".
Зокрема, депутати хотіли зобов'язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України. У підсумку депутати не підтримали ці поправки під час голосування за законопроєкт у другому читанні.
Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.
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